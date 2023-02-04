В Бахмуте погиб американский волонтер Рид

33-летний бывший морской пехотинец Рид был президентом совета директоров GRM четыре года. В январе он отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors – группой, которая предоставляет украинцам скорую неотложную помощь.

Рид был убит в Бахмуте 2 февраля во время оказания помощи.

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В Global Outreach Doctors уточняют, что Рид также занимался эвакуацией мирных жителей Украины. Погиб он в результате попадания ракеты в его эвакуационную машину.

Свой последний пост в Instagram Рид опубликовал 20 января. В нем он рассказывал о переходе в Global Outreach Doctor и своей роботе в Украине.

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