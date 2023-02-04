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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бахмуте погиб американский волонтер Рид

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Риду было 33 года
Риду было 33 года
Фото: globaloutreachdoctors.org

В Бахмуте Донецкой области погиб американский волонтер Пит Рид, помогавший гражданскому населению. Об этом 3 февраля сообщила его группа по оказанию гуманитарной помощи Global Response Medicine.

33-летний бывший морской пехотинец Рид был президентом совета директоров GRM четыре года. В январе он отошел от GRM, чтобы работать с Global Outreach Doctors – группой, которая предоставляет украинцам скорую неотложную помощь.

Рид был убит в Бахмуте 2 февраля во время оказания помощи.

В Global Outreach Doctors уточняют, что Рид также занимался эвакуацией мирных жителей Украины. Погиб он в результате попадания ракеты в его эвакуационную машину.

Свой последний пост в Instagram Рид опубликовал 20 января. В нем он рассказывал о переходе в Global Outreach Doctor и своей роботе в Украине.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. 

Генштаб ВСУ сообщал 2 февраля, что оккупанты продолжают наступательные действия на бахмутском направлении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, помощь, волонтер, волонтеры, война России против Украины, Бахмут, ракета
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