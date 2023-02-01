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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погиб в бою уникальный украинский специалист в сфере использования ядерной энергии Юрий Есипенко – Госатомрегулирования

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Даже на фронте Есипенко помогал и консультировал своих коллег-атомщиков
Даже на фронте Есипенко помогал и консультировал своих коллег-атомщиков
Фото: Юрий Есипенко / Facebook

26 января в бою с российскими захватчиками на 47-м году жизни погиб начальник центрального инспекционного отдела – государственный инспектор Госинспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования, ГИЯРУ) Юрий Есипенко. Об этом сообщила 31 января пресс-служба ГИЯРУ.

"Юрий Есипенко – уникальный украинский специалист в сфере использования ядерной энергии, в частности, занимался вопросами культуры безопасности и системы управления деятельностью", – говорится в сообщении. 

У него было три высших образования – преподавателя физики, экономиста, инженера-энергетика.

Есипенко проработал более 10 лет в госпредприятии "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности", с 2007 года работал в Госатомрегулирования, где прошел путь от главного специалиста до начальника отдела. Сотрудники вспоминают о нем как об искреннем друге, отзывчивом и всегда готовом прийти на помощь

С началом полномасштабного вторжения РФ Есипенко пошел добровольцем в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Защищал Киев в рядах территориальной обороны. Впоследствии принимал участие в боях на самых горячих участках фронта, отметили в инспекции.

"Бесспорный авторитет среди украинского и мирового сообщества атомщиков. Множество научных исследований, лекций и консультаций как в Украине, так и по всему миру... Даже защищая Украину с оружием в руках, Есипенко до последнего оставался преданным фанатом своей мирной специальности – подсказывал, помогал, консультировал своих коллег…", – рассказали в ГИЯРУ.

Есипенко служил в 129-й отдельная бригада территориальной обороны. В октябре 2022 года она получила свое боевое знамя. 

"Интересные ощущения уважения, гордости, благодарности. Чувствуется, как единство с военной историей вплоть до древнего Рима. Хороший день!" – написал тогда военный в Facebook. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KuTJP3FAwCHV1pAAcCXqNEra19NT3HkytpSj9qHeqTDXGwFUuBUpp4Ws93KPqR3Hl&id=100008215623590

31 декабря Есипенко поздравлял друзей и близких с Новым Годом, "годом нашей победы".

"Взял отпуск в апреле, потому что летом уже надеюсь на конец войны и демобилизацию! Так и будет! Вернусь домой и включу свет во всех комнатах!"  – написал он тогда.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QyLY3CLXkBZYKRfeKH2zuSAs9rM99jzEXpMiecDYoKxGvFEw7rPP4UTf7UZpfmHSl&id=100008215623590

Теги: некролог, добровольцы, территориальная оборона, война России против Украины, Госинспекция ядерного регулирования, погибшие
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