Погиб в бою уникальный украинский специалист в сфере использования ядерной энергии Юрий Есипенко – Госатомрегулирования

Даже на фронте Есипенко помогал и консультировал своих коллег-атомщиков Фото: Юрий Есипенко / Facebook

"Юрий Есипенко – уникальный украинский специалист в сфере использования ядерной энергии, в частности, занимался вопросами культуры безопасности и системы управления деятельностью", – говорится в сообщении.

У него было три высших образования – преподавателя физики, экономиста, инженера-энергетика.

Есипенко проработал более 10 лет в госпредприятии "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности", с 2007 года работал в Госатомрегулирования, где прошел путь от главного специалиста до начальника отдела. Сотрудники вспоминают о нем как об искреннем друге, отзывчивом и всегда готовом прийти на помощь

С началом полномасштабного вторжения РФ Есипенко пошел добровольцем в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Защищал Киев в рядах территориальной обороны. Впоследствии принимал участие в боях на самых горячих участках фронта, отметили в инспекции.

"Бесспорный авторитет среди украинского и мирового сообщества атомщиков. Множество научных исследований, лекций и консультаций как в Украине, так и по всему миру... Даже защищая Украину с оружием в руках, Есипенко до последнего оставался преданным фанатом своей мирной специальности – подсказывал, помогал, консультировал своих коллег…", – рассказали в ГИЯРУ.

Есипенко служил в 129-й отдельная бригада территориальной обороны. В октябре 2022 года она получила свое боевое знамя.

"Интересные ощущения уважения, гордости, благодарности. Чувствуется, как единство с военной историей вплоть до древнего Рима. Хороший день!" – написал тогда военный в Facebook.

31 декабря Есипенко поздравлял друзей и близких с Новым Годом, "годом нашей победы".

"Взял отпуск в апреле, потому что летом уже надеюсь на конец войны и демобилизацию! Так и будет! Вернусь домой и включу свет во всех комнатах!" – написал он тогда.