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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Совершил 141 боевой вылет и погиб, отводя подбитый самолет от жилых домов. В Украине попрощались с летчиком Даниилом Мурашко

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Мурашко до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий и не успел катапультироваться
Мурашко до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий и не успел катапультироваться
Фото: 299 бригада тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова / Facebook

Во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области 27 января погиб командир авиационного звена авиационной эскадрильи Даниил Мурашко. Об этом сообщил пресс-центр 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова.

В тот день майор Мурашко выполнял боевое задание в составе пары. Его самолет был подбит вражеским истребителем.

"Увидев вблизи населенный пункт Шабельковка, пилот, несмотря на малую высоту полета, до последней секунды пытался отвести самолет от жилых зданий. В связи с этим потерял высоту, не смог безопасно катапультироваться и погиб смертью героя", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-центр, с 24 февраля 2022 года по 27 января 2023 года Мурашко совершил 141 боевой вылет.

"В сложных условиях противодействия противовоздушных средств и истребителей противника уничтожил около 70 единиц бронированной техники, более 80 автотранспортных средств, примерно 30 автоцистерн горюче-смазочных материалов, около 600 "особей" живой силы противника. Благодаря умелым действиям неоднократно осуществлял вывод авиационной техники из-под авиационных и ракетных ударов противника", – рассказали в бригаде. 

За выдающиеся достижения в борьбе с врагом Мурашко награжден орденами Богдана Хмельницкого всех трех степеней. Командование воинской части представило его к присвоению звания "Герой Украины" (посмертно).

30 января офицера "проводили в последний полет", сообщили в бригаде. 

https://www.facebook.com/299brigade/posts/pfbid02NakNxJfE8LamuMkzZdG4oax593UTxaxwUanr9piHfrh5fei1AgeCNZCuAswdAZBrl

Теги: самолет, авиация, некролог, украинский военный, война России против Украины, погибшие, пилот, летчик
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