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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Герой Украины, летчик Karaya: Мы действуем методами, которые не прописаны ни в одном из учебников

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Вадим Ворошилов: Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира
Вадим Ворошилов: Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира
Фото: Vadym Voroshylov / Instagram

Технические возможности украинской авиации ограниченные, но пилоты делают все возможное, чтобы уничтожать врага. Об этом украинский военный летчик майор Вадим Ворошилов (позывной Karaya) рассказал в интервью "Украинской правде", которое вышло 28 декабря.

"Можно говорить многое, но скажу только, что мы выполняем такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов. У нас очень ограниченные технические возможности, но мы делаем все, чтобы уничтожать врага. Пытаемся эффективно работать в более экстремальных условиях и абсолютно ко всему готовы. Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира", – рассказал он. 

Когда журналисты спросили, будет ли чему учиться пилотам НАТО у украинских летчиков после войны, Ворошилов ответил утвердительно. 

"Но не нужно недооценивать врага, он – опасен. Я отрицательно отношусь к высказываниям, что там какие-то "чмони" и все остальное. Нет! Это враг. У них [у российских военных] существенное преимущество по воздушным судам и наземным средствам ПВО. Они умеют работать, они тоже учатся на этой войне, как и мы", – добавил Karaya. 

Контекст:

28-летний Ворошилов 12 октября выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью дронов-камикадзе Shahed-136, он сбил пять дронов, но, как сообщали в Госбюро расследований, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину его МиГ-29. Летчик начал терять управление самолетом, но смог отвести его от Винницы, направив в поле, а потом успешно катапультировался

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Ворошилову звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Награду герою президент вручал 28 декабря в Верховной Раде. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиация, Герой Украины, украинский военный, самолеты, пилот, летчик
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