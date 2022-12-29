Герой Украины, летчик Karaya: Мы действуем методами, которые не прописаны ни в одном из учебников

Вадим Ворошилов: Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира Фото: Vadym Voroshylov / Instagram

"Можно говорить многое, но скажу только, что мы выполняем такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов. У нас очень ограниченные технические возможности, но мы делаем все, чтобы уничтожать врага. Пытаемся эффективно работать в более экстремальных условиях и абсолютно ко всему готовы. Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира", – рассказал он.

Когда журналисты спросили, будет ли чему учиться пилотам НАТО у украинских летчиков после войны, Ворошилов ответил утвердительно.

"Но не нужно недооценивать врага, он – опасен. Я отрицательно отношусь к высказываниям, что там какие-то "чмони" и все остальное. Нет! Это враг. У них [у российских военных] существенное преимущество по воздушным судам и наземным средствам ПВО. Они умеют работать, они тоже учатся на этой войне, как и мы", – добавил Karaya.