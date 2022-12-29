Герой Украины, летчик Karaya: Мы действуем методами, которые не прописаны ни в одном из учебников

"Можно говорить многое, но скажу только, что мы выполняем такие задачи, которые технически даже не закладывались на этапе проектирования наших воздушных судов. У нас очень ограниченные технические возможности, но мы делаем все, чтобы уничтожать врага. Пытаемся эффективно работать в более экстремальных условиях и абсолютно ко всему готовы. Враг, имея преимущество, работает так, как написано в учебниках по тактической и огневой подготовке. Мы действуем более современными методами, которые вообще не прописаны ни в одном из учебников любой страны мира", – рассказал он.
Когда журналисты спросили, будет ли чему учиться пилотам НАТО у украинских летчиков после войны, Ворошилов ответил утвердительно.
"Но не нужно недооценивать врага, он – опасен. Я отрицательно отношусь к высказываниям, что там какие-то "чмони" и все остальное. Нет! Это враг. У них [у российских военных] существенное преимущество по воздушным судам и наземным средствам ПВО. Они умеют работать, они тоже учатся на этой войне, как и мы", – добавил Karaya.
28-летний Ворошилов 12 октября выполнял боевую задачу по уничтожению над Винницкой областью дронов-камикадзе Shahed-136, он сбил пять дронов, но, как сообщали в Госбюро расследований, вблизи поселка Турбов во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника зацепили кабину его МиГ-29. Летчик начал терять управление самолетом, но смог отвести его от Винницы, направив в поле, а потом успешно катапультировался.
5 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Ворошилову звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда". Награду герою президент вручал 28 декабря в Верховной Раде.