"Его будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины". Зеленский почтил память поэта Павлычко

Павлычко будут помнить не только как поэта, но и как государственного деятеля, убежден Зеленский Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Червоний – то любов, а чорний – то журба... Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмытро Павлычко", – написал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что Павлычко будут помнить в том числе как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организатора украинского национального движения.

"И, конечно, как выдающегося поэта. Вечная память!" – добавил президент.