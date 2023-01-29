"Его будут помнить как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины". Зеленский почтил память поэта Павлычко

"Червоний – то любов, а чорний – то журба... Ушел из жизни украинский поэт, общественный и государственный деятель, Герой Украины Дмытро Павлычко", – написал Зеленский.
Президент выразил убеждение, что Павлычко будут помнить в том числе как одного из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины и организатора украинского национального движения.
"И, конечно, как выдающегося поэта. Вечная память!" – добавил президент.
Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, в 2004 году ему присвоено звание Героя Украины. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).
Родился 28 сентября 1929 года. В 1945–1946 годах был заключен в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного руха Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.
В 1990–1994, 1998–1999, а также в 2005–2006 годах Павлычко был народным депутатом. В 1995–1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999–2002 годах – послом Украины в Польше.