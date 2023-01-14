Умерла актриса Инна Чурикова

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", – сказал Варшавер.

Прощание с Чуриковой, по словам Варшавера, состоится во вторник, 17 января 2023 года, в театре "Ленком".

Актрисе было 79 лет.

Контекст:

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее в Башкирии. В кино дебютировала в 1960 году. Наиболее известные ее роли – в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Васса", "Ширли-мырли", "Страна Оз". Всего Чурикова снялась более чем в 40 картинах.

В театр "Ленком" Чурикова пришла в 1974 году, играла в 15 постановках.