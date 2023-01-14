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14 января, 2023
 
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Умерла актриса Инна Чурикова

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Чурикова скончалась на 80-м году жизни
Чурикова скончалась на 80-м году жизни
Cкриншот: 1tv.ru

В Москве умерла народная артистка СССР актриса Инна Чурикова. Об этом днем 14 января сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на директора "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

"Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице", – сказал Варшавер.

Прощание с Чуриковой, по словам Варшавера, состоится во вторник, 17 января 2023 года, в театре "Ленком".

Актрисе было 79 лет.

Контекст:

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее в Башкирии. В кино дебютировала в 1960 году. Наиболее известные ее роли – в фильмах "Морозко", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Васса", "Ширли-мырли", "Страна Оз". Всего Чурикова снялась более чем в 40 картинах.

В театр "Ленком" Чурикова пришла в 1974 году, играла в 15 постановках.

Теги: Россия, СССР, смерть, Москва, театр, некролог, больница, актриса, Инна Чурикова
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Умерла актриса Инна Чурикова
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