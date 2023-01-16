В 33 года умер экс-баскетболист сборной Украины

"Сегодня ночью не стало моего любимого человека, моего бывшего мужа Отверченко Руслана", – написала она 15 января.

По данным издания "Обозреватель", в браке у Отверченко и его супруги родились двое детей (дочка пяти лет и сын семи лет).

6 января баскетболисту исполнилось 33 года.

Контекст:

Отверченко родился в 1990-м в Монголии, где проходил военную службу его отец. Баскетболом начал заниматься уже после переезда в Украину, в Николаеве, пишет издание "Факты".

За свою баскетбольную карьеру Отверченко поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины, выступая на Евробаскете-2017. Играл за клубы украинской Суперлиги БК "Киев", БК "Донецк", "Будівельник", "Черкаські Мавпи" и "Прометей", выступал в испанской "Манресе".

В 2017 году Отверченко стал чемпионом Украины в составе "Будівельника", участвовал в матче звезд Суперлиги и выиграл конкурс трехочковых. По итогам сезона 2014/2015 годов в составе БК "Киев" он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.