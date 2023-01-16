ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В 33 года умер экс-баскетболист сборной Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Отверченко (слева) умер в возрасте 33 лет
Отверченко (слева) умер в возрасте 33 лет
Фото: fbu.ua

На 34-м году жизни в Киеве из-за проблем с сердцем умер известный украинский баскетболист Руслан Отверченко, сообщает 15 января пресс-служба Федерации баскетбола Украины. Ранее о смерти Руслана в Instagram написала бывшая жена баскетболиста Ольга Отверченко.

"Сегодня ночью не стало моего любимого человека, моего бывшего мужа Отверченко Руслана", – написала она 15 января.

По данным издания "Обозреватель", в браке у Отверченко и его супруги родились двое детей (дочка пяти лет и сын семи лет).

6 января баскетболисту исполнилось 33 года.

otverchenko_zhena
Фото: Ольга Отверченко / Instagram

Контекст:

Отверченко родился в 1990-м в Монголии, где проходил военную службу его отец. Баскетболом начал заниматься уже после переезда в Украину, в Николаеве, пишет издание "Факты".

За свою баскетбольную карьеру Отверченко поиграл за молодежные сборные Украины всех возрастов и отыграл 12 матчей за национальную сборную Украины, выступая на Евробаскете-2017. Играл за клубы украинской Суперлиги БК "Киев", БК "Донецк", "Будівельник", "Черкаські Мавпи" и "Прометей", выступал в испанской "Манресе".

В 2017 году Отверченко стал чемпионом Украины в составе "Будівельника", участвовал в матче звезд Суперлиги и выиграл конкурс трехочковых. По итогам сезона 2014/2015 годов в составе БК "Киев" он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Теги: Киев, Донецк, Черкассы, смерть, Николаев, баскетбол, некролог, Прометей, Киев-Баскет, Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
Муж Свитолиной показал, как играет с их трехмесячной дочерью
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
"Я остаюсь в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед". Джамала рассказала, как на нее повлияла война
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (144926)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113342)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (93898)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (83402)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (75523)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65333)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62408)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43829)
 
 
 
 