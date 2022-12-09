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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В боях за Донецкую область погиб рекордсмен Украины по пауэрлифтингу

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Хибовскому было только 23 года
Хибовскому было только 23 года
Фото: Ярослав Хибовський / Facebook

В бою против российских оккупантов в Донецкой области погиб спортсмен и воин Ярослав Хибовский. Об этом сообщил Спортивный комитет Украины.

"Во время штурмовых действий недалеко от села Нетайлово Донецкой области погиб Ярослав Хибовский. Он был мастером спорта по пауэрлифтингу, рекордсменом Украины", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/scu.org.ua/posts/pfbid031jKorH3oAHiqJE1hLts42pWjNcz7w4zxPdkzobPfWT2d7KPMpx2XmdB26mAQyfrxl

Хибовский погиб 5 декабря, написал в Facebook глава Тульчинской РГА Александр Гаврилюк. 

Он рассказал, что Хибовскому было только 23 года. Спортсмен родом из Николаевки Винницкой области. Ушел на военную службу по контракту, был главным сержантом 2-го механизированного взвода механизированной роты.

https://www.facebook.com/golova.rda.tulchin/posts/pfbid02FaVpruhBZedtVaBYMmWtTciC3m1fc8WhinYZJwfqUELZKX3wHBtNWny1HEye7ZAl

Контекст:

В мае в Украине запустили сайт "Ангелы спорта" о погибших из-за войны спортсменах. Среди них как военные, так и мирные жители, погибшие из-за российской агрессии, включая детей.

По данным главы МИД Украины Дмтитрия Кулебы на 8 декабря, с февраля Россия убила 184 украинских спортсмена.

Теги: Донецкая область, некролог, украинский военный, война России против Украины, спортсмены, погибшие, пауэрлифтинг
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