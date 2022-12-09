В боях за Донецкую область погиб рекордсмен Украины по пауэрлифтингу

"Во время штурмовых действий недалеко от села Нетайлово Донецкой области погиб Ярослав Хибовский. Он был мастером спорта по пауэрлифтингу, рекордсменом Украины", – говорится в сообщении.
Хибовский погиб 5 декабря, написал в Facebook глава Тульчинской РГА Александр Гаврилюк.
Он рассказал, что Хибовскому было только 23 года. Спортсмен родом из Николаевки Винницкой области. Ушел на военную службу по контракту, был главным сержантом 2-го механизированного взвода механизированной роты.
В мае в Украине запустили сайт "Ангелы спорта" о погибших из-за войны спортсменах. Среди них как военные, так и мирные жители, погибшие из-за российской агрессии, включая детей.
По данным главы МИД Украины Дмтитрия Кулебы на 8 декабря, с февраля Россия убила 184 украинских спортсмена.