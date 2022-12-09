В боях за Донецкую область погиб рекордсмен Украины по пауэрлифтингу

Хибовскому было только 23 года Фото: Ярослав Хибовський / Facebook

"Во время штурмовых действий недалеко от села Нетайлово Донецкой области погиб Ярослав Хибовский. Он был мастером спорта по пауэрлифтингу, рекордсменом Украины", – говорится в сообщении.

Хибовский погиб 5 декабря, написал в Facebook глава Тульчинской РГА Александр Гаврилюк.

Он рассказал, что Хибовскому было только 23 года. Спортсмен родом из Николаевки Винницкой области. Ушел на военную службу по контракту, был главным сержантом 2-го механизированного взвода механизированной роты.