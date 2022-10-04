"Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого". Звезда российского женского футбола высмеяла Путина и высказалась против войны в Украине

Российская футболистка Карпова заявила, что Путин – это и есть проблема РФ Фото: karpichito / Instagram

Карпова опубликовала видео с выступлением Путина, в комментарии к которому написала: "Вы че, до сих пор без кринжа смотрите на эту дичь?"

Она заявила о преступном характере путинской мобилизации.

"Ура, пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы, плиз. Это не просто "призовут — пойду". Вас отправят на преступление!" – предупредила она.

27-летняя футболистка считает, что именно Путин, а совсем не Украина – проблема России.

"В Украине такие же люди, как мы, – и вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого! За...бал!" – написала она.