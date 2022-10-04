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"Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого". Звезда российского женского футбола высмеяла Путина и высказалась против войны в Украине

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Российская футболистка Карпова заявила, что Путин это и есть проблема РФ
Российская футболистка Карпова заявила, что Путин – это и есть проблема РФ
Фото: karpichito / Instagram

Нападающая женской сборной России по футболу Надежда Карпова высказалась о президенте России Владимире Путине и объявленной им частичной мобилизации. Об этом спортсменка написала в Instagram Stories 2 октября.

Карпова опубликовала видео с выступлением Путина, в комментарии к которому написала: "Вы че, до сих пор без кринжа смотрите на эту дичь?"

Она заявила о преступном характере путинской мобилизации.

"Ура, пацаны, если не хотите удобрять землю, не ходите в военкоматы, плиз. Это не просто "призовут — пойду". Вас отправят на преступление!" – предупредила она.

27-летняя футболистка считает, что именно Путин, а совсем не Украина – проблема России.

"В Украине такие же люди, как мы, – и вы поедете их убивать? Нет у нас никаких проблем, кроме этого черта старого! За...бал!" – написала она.

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Фото: karpichito / Instagram

Контекст:

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Кроме того, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. При этом он имел в виду и аннексированные части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 21 сентября подчеркнул, что никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора России не повлияют на готовность Украины бороться за свою свободу. "Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю", – заявил он.

Количество россиян, бежавших от мобилизации из страны, превысило количество российских сил, развернутых у границы Украины в феврале, незадолго до полномасштабного вторжения, заявили в британской разведке 29 сентября.

30 сентября глава Кремля подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и еще раз намекнул на готовность применить ядерное оружие для "защиты" этих теперь якобы российских территорий.

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