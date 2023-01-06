Умер футболист Джанлука Виалли

По данным телеканала Sky Sports, где Виалли до недавнего времени выступал в качестве футбольного эксперта, экс-футболист умер от рака поджелудочной железы.
Диагноз был поставлен пять лет назад, после чего Виалли прошел 17-месячный курс химиотерапии. Тогда, в 2020-м, бывший спортсмен говорил, что ему удалось победить рак, однако в 2021 году болезнь вернулась.
В середине декабря 2022 года Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии (где помог команде одержать победу на Евро 2020), чтобы сконцентрироваться на борьбе с болезнью. В конце 2022-го его состояние ухудшилось, и последние дни своей жизни он провел в больнице.
Сборная Италии пообещала, что Виалли будут помнить всегда.
Ciao Gianluca, you will forever be remembered * pic.twitter.com/5IDKMTSZaL— Italy * (@Azzurri_En) January 6, 2023
"Ювентус" обнародовал в соцсетях пост в память о футболисте.
Ciao Gianluca. pic.twitter.com/6MBUGpR7HO— JuventusFC (@juventusfc) January 6, 2023
В "Челси" Виалли назвали легендой клуба и футбола в целом.
You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023
Rest in peace, Gianluca Vialli. * pic.twitter.com/mNJPDkCSYO
Виалли выступал за "Ювентус" (Турин, Италия), "Челси" (Лондон, Англия), "Сампдорию" (Генуя, Италия) и "Кремонезе" (Кремона, Италия). В составе сборной Италии Виалли провел 59 матчей, став бронзовым призером чемпионата мира в 1990 году и чемпионата Европы в 1988 году. В составе "Челси" Виалли стал обладателем Кубка Англии, а также Кубка обладателей кубков. В составе "Ювентуса" итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.
В "Челси" Виалли несколько лет совмещал должности тренера и игрока. Это один из немногих случаев в истории футбола на таком высоком уровне.
На международной арене он выиграл 59 матчей за сборную Италии, забив 16 голов и участвовав в чемпионатах мира 1986-го и 1990 годов.