ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Умер футболист Джанлука Виалли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Известный итальянский футболист и тренер Виалли скончался в возрасте 58 лет
Известный итальянский футболист и тренер Виалли скончался в возрасте 58 лет
Фото: EPA

Бывший игрок сборной Италии, победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе "Ювентуса" Джанлука Виалли умер в возрасте 58 лет, сообщает 6 января Sky News.

По данным телеканала Sky Sports, где Виалли до недавнего времени выступал в качестве футбольного эксперта, экс-футболист умер от рака поджелудочной железы.

Диагноз был поставлен пять лет назад, после чего Виалли прошел 17-месячный курс химиотерапии. Тогда, в 2020-м, бывший спортсмен говорил, что ему удалось победить рак, однако в 2021 году болезнь вернулась.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии (где помог команде одержать победу на Евро 2020), чтобы сконцентрироваться на борьбе с болезнью. В конце 2022-го его состояние ухудшилось, и последние дни своей жизни он провел в больнице.

Сборная Италии пообещала, что Виалли будут помнить всегда.

"Ювентус" обнародовал в соцсетях пост в память о футболисте.

В "Челси" Виалли назвали легендой клуба и футбола в целом.

Контекст:

Виалли выступал за "Ювентус" (Турин, Италия), "Челси" (Лондон, Англия), "Сампдорию" (Генуя, Италия) и "Кремонезе" (Кремона, Италия). В составе сборной Италии Виалли провел 59 матчей, став бронзовым призером чемпионата мира в 1990 году и чемпионата Европы в 1988 году. В составе "Челси" Виалли стал обладателем Кубка Англии, а также Кубка обладателей кубков. В составе "Ювентуса" итальянский форвард выигрывал Лигу чемпионов.

В "Челси" Виалли несколько лет совмещал должности тренера и игрока. Это один из немногих случаев в истории футбола на таком высоком уровне.

На международной арене он выиграл 59 матчей за сборную Италии, забив 16 голов и участвовав в чемпионатах мира 1986-го и 1990 годов.

Теги: футбол, спорт, Англия, Италия, Лондон, Лига чемпионов, некролог, Челси, рак, чемпионат, Европа, Ювентус Турин, футболист, спортсмены, болезнь, тренер, сборная Италии, форвард, Турин, Генуя, диагноз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (269940)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (244019)
3
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (106434)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (98857)
5
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (94356)
6
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (83956)
7
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (39283)
8
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене (33102)
 
 
 
 