Умер футболист Джанлука Виалли

Известный итальянский футболист и тренер Виалли скончался в возрасте 58 лет Фото: EPA

По данным телеканала Sky Sports, где Виалли до недавнего времени выступал в качестве футбольного эксперта, экс-футболист умер от рака поджелудочной железы.

Диагноз был поставлен пять лет назад, после чего Виалли прошел 17-месячный курс химиотерапии. Тогда, в 2020-м, бывший спортсмен говорил, что ему удалось победить рак, однако в 2021 году болезнь вернулась.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул тренерский штаб сборной Италии (где помог команде одержать победу на Евро 2020), чтобы сконцентрироваться на борьбе с болезнью. В конце 2022-го его состояние ухудшилось, и последние дни своей жизни он провел в больнице.

Сборная Италии пообещала, что Виалли будут помнить всегда.

Ciao Gianluca, you will forever be remembered * pic.twitter.com/5IDKMTSZaL — Italy * (@Azzurri_En) January 6, 2023

"Ювентус" обнародовал в соцсетях пост в память о футболисте.

В "Челси" Виалли назвали легендой клуба и футбола в целом.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.



Rest in peace, Gianluca Vialli. * pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023