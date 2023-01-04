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В Бразилии похоронили "короля футбола" Пеле, с ним прощались сотни тысяч людей. Фоторепортаж

Сегодня 16.04
В бразильском городе Сантос похоронили "короля футбола" Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле), сообщил 4 января Globo. Церемонию прощания с Пеле на стадионе посетили за сутки около 230 тыс. человек. Гроб с телом "короля футбола" пронесли через район Сантоса, где живет его 100-летняя мать и родился сам футболист, и похоронили на девятом этаже местного вертикального кладбища. Фото с церемонии опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Бразилия, стадион, Пеле, похороны, кладбище, футболист, прощание, церемония
 

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