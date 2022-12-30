В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти "короля футбола" Пеле

"Официальный траур объявлен на всей территории страны сроком на три дня, начиная с даты опубликования указа, в знак сожаления по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста", – говорится в указе.
Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, один из лучших футболистов в истории скончался в возрасте 82 лет 29 декабря. Его называли "королем футбола".
"С сожалением уходит из жизни человек, который благодаря футболу открыл миру имя Бразилии. Он превратил футбол в искусство и радость. Пусть Бог утешит вашу семью и примет вас в свою бесконечную милость", – написал президент Бразилии в Twitter.
- Com pesar o passamento de um homem, que pelo futebol, levou o nome do Brasil para o mundo. Transformou o futebol em arte e alegria.— Jair M. Bolsonaro 2 * 2 * (@jairbolsonaro) December 29, 2022
- Que Deus conforte sua família e que o acolha na sua infinita misericórdia. pic.twitter.com/AVlw5IDUHX
Пеле умер в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки.
26 декабря спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид рассказал, что Пеле попрощался со своими родственниками и друзьями.
Пеле родился 23 октября 1940 года, он единственный футболист, который трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958-м, 1962-м и 1970 году). Он также стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.
МОК в 1999 году объявил Пеле лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.
Пеле большую часть карьеры защищал цвета "Сантоса", за который начал играть с 15 лет. Он стал лучшим бомбардиром в истории "Сантоса" и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес.