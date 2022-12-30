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В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти "короля футбола" Пеле

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Пеле скончался в возрасте 82 лет
Пеле скончался в возрасте 82 лет
Фото: EPA (архив)

В Бразилии объявили трехдневных траур в связи со смертью футболиста Эдсона Арантиса ду Насименту (Пеле). Об этом говорится в указе президента страны Жаира Болсонару, опубликованном в дополнительном выпуске "Официальной газеты" 29 декабря, сообщило Folha de S.Paulo.

"Официальный траур объявлен на всей территории страны сроком на три дня, начиная с даты опубликования указа, в знак сожаления по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста", – говорится в указе.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, один из лучших футболистов в истории скончался в возрасте 82 лет 29 декабря. Его называли "королем футбола". 

"С сожалением уходит из жизни человек, который благодаря футболу открыл миру имя Бразилии. Он превратил футбол в искусство и радость. Пусть Бог утешит вашу семью и примет вас в свою бесконечную милость", – написал президент Бразилии в Twitter.

Пеле умер в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки.

26 декабря спортивный менеджер и бизнесмен Фрэнк Халид рассказал, что Пеле попрощался со своими родственниками и друзьями.

Контекст:

Пеле родился 23 октября 1940 года, он единственный футболист, который трижды выигрывал чемпионат мира (в 1958-м, 1962-м и 1970 году). Он также стал лучшим игроком чемпионата мира 1970 года и лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 77 голами в 92 матчах.

МОК в 1999 году объявил Пеле лучшим спортсменом века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом.

Пеле большую часть карьеры защищал цвета "Сантоса", за который начал играть с 15 лет. Он стал лучшим бомбардиром в истории "Сантоса" и привел клуб к двум победам в Кубке Либертадорес.

Теги: футбол, спорт, смерть, Бразилия, траур, чемпионат мира, Пеле, футболист, спортсмены
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