ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Поэта Павлычко похоронят в родном селе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прощание с Павлычко пройдет 1 февраля в его родном селе
Прощание с Павлычко пройдет 1 февраля в его родном селе
Фото: Михайло Сидоржевський / Facebook

О дате и месте прощания с украинским поэтом и государственным деятелем Дмытром Павлычко сообщил 30 января в Facebook глава Союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Прощание и похороны состоятся 1 февраля. Начало в 12.00 в селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области.

Поэт родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчатов. Сейчас это Косовский район Ивано-Франковской области. В год рождения Павлычко эта территория находилась под управлением Польши.

Павлычко скончался 29 января на 94-м году жизни.

https://www.facebook.com/oksent/posts/pfbid02WF1sdzZWaEKQYVMKu5a9YACQicgvCATsASban1Vg4bUwygP5nmgr38WxQpPcS53Rl

Контекст:

Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, в 2004 году ему присвоено звание Героя Украины. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977). Автор одной из знаковых песен украинской музыкальной сцены "Два кольори", автор более 30 сборников украинской и переводной поэзии.

В 1945–1946 годах был заключен в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного руха Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т.Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990–1994, 1998–1999, а также в 2005–2006 годах Павлычко был народным депутатом. В 1995–1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999–2002 годах – послом Украины в Польше.

Теги: литература, Украина, некролог, Дмытро Павлычко, поэт, Ивано-Франковская область, похороны, шестидесятники, писатель, прощание, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Начала употреблять наркотики и сбросила почти 22 кг за шесть недель. Окружение дочери Пресли рассказало о ее последних неделях жизни
Галина ГРИШИНА
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
"У меня было все до войны". Зеленский высказался о своем возрасте и признался, что считает самым лучшим подарком для себя
Галина ГРИШИНА
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад
Галина ГРИШИНА
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (91879)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (59083)
3
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (51758)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (50738)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35206)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31485)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (30399)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (27539) G
 
 
 
 