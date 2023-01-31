Поэта Павлычко похоронят в родном селе

Прощание и похороны состоятся 1 февраля. Начало в 12.00 в селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области.

Поэт родился 28 сентября 1929 года в селе Стопчатов. Сейчас это Косовский район Ивано-Франковской области. В год рождения Павлычко эта территория находилась под управлением Польши.

Павлычко скончался 29 января на 94-м году жизни.

Контекст:

Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель, в 2004 году ему присвоено звание Героя Украины. Кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977). Автор одной из знаковых песен украинской музыкальной сцены "Два кольори", автор более 30 сборников украинской и переводной поэзии.

В 1945–1946 годах был заключен в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного руха Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т.Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990–1994, 1998–1999, а также в 2005–2006 годах Павлычко был народным депутатом. В 1995–1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999–2002 годах – послом Украины в Польше.