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Зеленский утвердил санкции на 50 лет против атомной отрасли РФ, в списке – "Росатом". Решение принял СНБО

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Зеленский о санкциях против атомной отрасли РФ: Это не последнее решение
Зеленский о санкциях против атомной отрасли РФ: Это не последнее решение
Фото: president.gov.ua

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил принятое в этот же день ранее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против субъектов из России. Указ президента Украины опубликован на его сайте.

В новый санкционный список вошли 200 российских предприятий, ограничения против них вводятся на срок 50 лет.

Первая в списке – госкорпорация "Росатом", которая, по данным украинских властей, причастна к незаконной деятельности на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области. Также в списке предприятия другого рода деятельности.

Зеленский прокомментировал введение санкций в обращении по итогам 5 февраля.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение СНБО относительно санкций против атомной отрасли России. Это не последнее решение относительно этой их отрасли. Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", – заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что "Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов".

"Российские ракеты неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие страны. Для создания соответствующих угроз суверенитету других государств", – объяснил Зеленский.

По его словам, "все это – достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями".

"Мы работаем над этим с нашими партнерами", – отметил Зеленский.

Контекст:

О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" 26 декабря 2022 года заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

9 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на ЗАЭС, сообщала украинская компания "Энергоатом". По ее данным, на АЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября 2022 года "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около 100 оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: санкции, СНБО, АЭС, Росатом, Владимир Зеленский, президент, ограничения, деятельность, госкомпании, ЗАЭС
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