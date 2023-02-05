Зеленский утвердил санкции на 50 лет против атомной отрасли РФ, в списке – "Росатом". Решение принял СНБО

Зеленский о санкциях против атомной отрасли РФ: Это не последнее решение Фото: president.gov.ua

В новый санкционный список вошли 200 российских предприятий, ограничения против них вводятся на срок 50 лет.

Первая в списке – госкорпорация "Росатом", которая, по данным украинских властей, причастна к незаконной деятельности на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области. Также в списке предприятия другого рода деятельности.

Зеленский прокомментировал введение санкций в обращении по итогам 5 февраля.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение СНБО относительно санкций против атомной отрасли России. Это не последнее решение относительно этой их отрасли. Смысл наших шагов также и в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", – заявил он.

Президент Украины подчеркнул, что "Россия – это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов".

"Российские ракеты неоднократно шли по траекториям над ядерными объектами Украины. Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии. Для давления на другие страны. Для создания соответствующих угроз суверенитету других государств", – объяснил Зеленский.

По его словам, "все это – достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями".

"Мы работаем над этим с нашими партнерами", – отметил Зеленский.