"А что если их детей тоже насильно вывезут в РФ?". Зеленский раскритиковал страны, которые не поддерживают санкции против "Росатома"

Зеленский: Россияне отпускают специалистов, заставляют их менять гражданство, берут их детей в заложники и отправляют в РФ Фото: EPA

"Есть фактаж и он публичный. Это ядерная энергетика, это захват и оккупация нашей [Запорожской] атомной станции", – сказал Зеленский.

Он отметил, что до захвата станции Украина могла экспортировать электроэнергию в ЕС.

"Они захватили шесть ядерных блоков, они захватили наших людей, захватили руководство этой станции. Это такое, знаете, современное рабство российское. Они не отпускают этих специалистов, они заставляют их менять гражданство, они берут их детей в заложники и отправляют на территорию РФ. Так произошло с некоторыми работниками именно этой станции. И мы понимает, что управляет ядерной энергетикой РФ, здесь есть все доказательства", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что эти люди приезжали на ЗАЭС.

"Это "Росатом". Какие еще нужны доказательства? Они даже не скрывают этого, этой оккупации, терроризма и рабства. И поэтому мы действительно хотим, чтобы некоторые государства европейские, которые до сих пор не хотят вводить санкции против "Росатома", против руководства "Росатома", на ядерную энергетику, – чтобы они поняли: а что, если их детей возьму, посадят в автобус и чтобы они насильно уехали на территорию РФ? За такую силовую депортацию нужно, как минимум, налагать санкции", – сказал он.

Президент отметил, что поддержка руководства ЕС в этом вопросе есть.

"Но должна быть поддержка всех лидеров ЕС", – заявил Зеленский, отметив, что решения принимаются единогласно.

Зеленский не называл конкретных стран, но против санкций в отношении атомной энергетики России выступает, в частности, правительство Венгрии. 27 января премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против ядерной отрасли РФ