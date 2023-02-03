"А что если их детей тоже насильно вывезут в РФ?". Зеленский раскритиковал страны, которые не поддерживают санкции против "Росатома"

"Есть фактаж и он публичный. Это ядерная энергетика, это захват и оккупация нашей [Запорожской] атомной станции", – сказал Зеленский.
Он отметил, что до захвата станции Украина могла экспортировать электроэнергию в ЕС.
"Они захватили шесть ядерных блоков, они захватили наших людей, захватили руководство этой станции. Это такое, знаете, современное рабство российское. Они не отпускают этих специалистов, они заставляют их менять гражданство, они берут их детей в заложники и отправляют на территорию РФ. Так произошло с некоторыми работниками именно этой станции. И мы понимает, что управляет ядерной энергетикой РФ, здесь есть все доказательства", – сказал президент.
Зеленский сообщил, что эти люди приезжали на ЗАЭС.
"Это "Росатом". Какие еще нужны доказательства? Они даже не скрывают этого, этой оккупации, терроризма и рабства. И поэтому мы действительно хотим, чтобы некоторые государства европейские, которые до сих пор не хотят вводить санкции против "Росатома", против руководства "Росатома", на ядерную энергетику, – чтобы они поняли: а что, если их детей возьму, посадят в автобус и чтобы они насильно уехали на территорию РФ? За такую силовую депортацию нужно, как минимум, налагать санкции", – сказал он.
Президент отметил, что поддержка руководства ЕС в этом вопросе есть.
"Но должна быть поддержка всех лидеров ЕС", – заявил Зеленский, отметив, что решения принимаются единогласно.
Зеленский не называл конкретных стран, но против санкций в отношении атомной энергетики России выступает, в частности, правительство Венгрии. 27 января премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против ядерной отрасли РФ
О необходимости санкций против российской госкомпании "Росатом" 26 декабря 2022 года заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.
9 января 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина ждет от Европы санкций против ядерной отрасли РФ.
Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их.
В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.
28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около 100 оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.