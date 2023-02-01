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Оккупанты почти вдвое снизили зарплаты сотрудникам ЗАЭС, согласившимся работать на них – "Энергоатом"

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Оккупанты не выплачивают работникам ЗАЭС обещанных денег, говорят в "Энергоатоме"
Оккупанты не выплачивают работникам ЗАЭС обещанных денег, говорят в "Энергоатоме"
Фото: EPA

Сотрудникам Запорожской атомной электростанции, подписавшим контракты с российскими оккупантами, самопровозглашенное "руководство" уменьшает зарплату почти вдвое – на 45%. Об этом сообщает оператор украинских АЭС "Энергоатом" 1 февраля в Telegram.

Оккупанты объясняют это тем, что ЗАЭС остановлена, ее блоки не эксплуатируются, поэтому все деньги выплачивать не нужно, говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что недавно россияне анонсировали упразднение трудового стажа и отпусков, заработанных на ЗАЭС теми работниками, которые согласились сотрудничать.

"Итак, захватчики не моргнув глазом нарушили свои же обещания, которые давали атомщикам Запорожской [атомной] станции, переманивая их на сторону России. "Энергоатом" еще раз призывает не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее!" – заявили в компании.

Также "Энергоатом" объявил, что сотрудникам ЗАЭС, которые остались верны Украине, будут выплачены дополнительные премии в размере 50% должностного оклада или тарифной ставки с 1 января 2023 года. До этого начислялось 20% премии с апреля 2022 года. Начисление и единовременная выплата этого дополнительного денежного вознаграждения планируются сразу после деоккупации Энергодара и полного освобождения Запорожской АЭС, сказано в сообщении.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с ними.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Теги: зарплата, оккупация, Запорожская область, Энергоатом, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, Энергодар, российские оккупанты, ЗАЭС
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