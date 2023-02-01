Оккупанты почти вдвое снизили зарплаты сотрудникам ЗАЭС, согласившимся работать на них – "Энергоатом"

Оккупанты объясняют это тем, что ЗАЭС остановлена, ее блоки не эксплуатируются, поэтому все деньги выплачивать не нужно, говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что недавно россияне анонсировали упразднение трудового стажа и отпусков, заработанных на ЗАЭС теми работниками, которые согласились сотрудничать.

"Итак, захватчики не моргнув глазом нарушили свои же обещания, которые давали атомщикам Запорожской [атомной] станции, переманивая их на сторону России. "Энергоатом" еще раз призывает не подписывать никаких контрактов с врагом, чтобы не стать прямыми пособниками агрессора и не разрушить собственное будущее!" – заявили в компании.

Также "Энергоатом" объявил, что сотрудникам ЗАЭС, которые остались верны Украине, будут выплачены дополнительные премии в размере 50% должностного оклада или тарифной ставки с 1 января 2023 года. До этого начислялось 20% премии с апреля 2022 года. Начисление и единовременная выплата этого дополнительного денежного вознаграждения планируются сразу после деоккупации Энергодара и полного освобождения Запорожской АЭС, сказано в сообщении.