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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Российский режим хочет держать в заложниках всю Европу посредством военной оккупации ЗАЭС

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ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года
ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Пока на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре остаются российские войска и тяжелая техника и продолжаются российские провокации, угроза инцидентов остается очень высокой. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию Niezalezna, опубликованном 2 февраля.

Министр подчеркнул, что единственный способ восстановить радиологическую безопасность Европы – это безоговорочная демилитаризация и создание стабильной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Российский режим хочет держать в заложниках всю Европу посредством военной оккупации ЗАЭС. Они видят в этом рычаг политического и экономического давления, который, по их мнению, поможет ослабить европейские позиции и диктовать европейцам свою волю. Россия хочет подорвать решимость евроатлантического сообщества защищать свободу и основные ценности. Поэтому в ход идут все средства, даже самые опасные, такие как угроза радиационной безопасности", – отметил он.

Кулеба добавил, что мир понимает опасность, связанную с захватом ЗАЭС, и потому нужны проактивные и жесткие решения, особенно в санкционной сфере. 

Первым шагом, по мнению министра, должно стать немедленное введение санкций против российской корпорации "Росатом", которая вопреки нормам международного права пытается присвоить ЗАЭС и является полноправным участником полноправной агрессии против Украины наравне с российскими военными.

Второй шаг – ограничение прав и привилегий России в МАГАТЭ. Кулеба подчеркнул, что "террористам, которые угрожают безопасности мира и жизни миллионов людей, нет места на международной арене, особенно в МАГАТЭ".

Третий шаг – прекращение сотрудничества с государством-агрессором в области атомной энергетики. Особенно с учетом непосредственного участия "Росатома" в функционировании оборонно-промышленного комплекса России.

"Минимум, что необходимо сделать немедленно, – введение персональных санкций в отношении чиновников и функционеров "Росатома", которые участвовали в интервенции против украинской атомной отрасли, в частности в незаконном захвате и оккупации ЗАЭС. Все эти преступления должны получить не только оценку, но и жесткий ответ международного сообщества", – считает глава украинского МИД.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, он будет работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с ними.

Оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской АЭС получить паспорта РФ, а 1,5 тыс. сотрудников станции, которые отказались, – лишили доступа на ЗАЭС, сообщали в Генштабе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, санкции, война, энергетика, оккупация, агрессия, провокации, террористы, радиация, АЭС, Росатом, Дмитрий Кулеба, Европа, демилитаризация, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Энергодар, электростанция, давление, ЗАЭС
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