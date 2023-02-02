Кулеба: Российский режим хочет держать в заложниках всю Европу посредством военной оккупации ЗАЭС

ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Министр подчеркнул, что единственный способ восстановить радиологическую безопасность Европы – это безоговорочная демилитаризация и создание стабильной зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Российский режим хочет держать в заложниках всю Европу посредством военной оккупации ЗАЭС. Они видят в этом рычаг политического и экономического давления, который, по их мнению, поможет ослабить европейские позиции и диктовать европейцам свою волю. Россия хочет подорвать решимость евроатлантического сообщества защищать свободу и основные ценности. Поэтому в ход идут все средства, даже самые опасные, такие как угроза радиационной безопасности", – отметил он.

Кулеба добавил, что мир понимает опасность, связанную с захватом ЗАЭС, и потому нужны проактивные и жесткие решения, особенно в санкционной сфере.

Первым шагом, по мнению министра, должно стать немедленное введение санкций против российской корпорации "Росатом", которая вопреки нормам международного права пытается присвоить ЗАЭС и является полноправным участником полноправной агрессии против Украины наравне с российскими военными.

Второй шаг – ограничение прав и привилегий России в МАГАТЭ. Кулеба подчеркнул, что "террористам, которые угрожают безопасности мира и жизни миллионов людей, нет места на международной арене, особенно в МАГАТЭ".

Третий шаг – прекращение сотрудничества с государством-агрессором в области атомной энергетики. Особенно с учетом непосредственного участия "Росатома" в функционировании оборонно-промышленного комплекса России.

"Минимум, что необходимо сделать немедленно, – введение персональных санкций в отношении чиновников и функционеров "Росатома", которые участвовали в интервенции против украинской атомной отрасли, в частности в незаконном захвате и оккупации ЗАЭС. Все эти преступления должны получить не только оценку, но и жесткий ответ международного сообщества", – считает глава украинского МИД.