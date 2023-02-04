"Укрпошта" выдала первый миллион LED-ламп в обмен на лампы накаливания

Программа стартовала в областных центрах и крупных городах, куда были доставлены первые 4 млн ламп. Киевляне за неделю обменяли более 162 тыс. ламп, харьковчане – более 80 тыс., днепряне – 88 тыс., львовяне – 69 тыс.
"Статистика, которую мы видим, – это преимущественно люди, которые пришли в отделения "Укрпошти" без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: те, кто зарегистрировался в "Дії", только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а некоторые получат лампы на следующей неделе", – прокомментировал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.
На следующей неделе еще 6 млн ламп будут доступны в городах районного значения. До конца февраля, благодаря передвижным отделениям "Укрпошти", лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.
В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.
Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; указать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампу, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.
Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.