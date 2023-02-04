"Укрпошта" выдала первый миллион LED-ламп в обмен на лампы накаливания

На следующей неделе еще 6 млн LED-ламп будут доступны в городах районного значения Фото: depositphotos.com

Программа стартовала в областных центрах и крупных городах, куда были доставлены первые 4 млн ламп. Киевляне за неделю обменяли более 162 тыс. ламп, харьковчане – более 80 тыс., днепряне – 88 тыс., львовяне – 69 тыс.

"Статистика, которую мы видим, – это преимущественно люди, которые пришли в отделения "Укрпошти" без предварительной регистрации. Конечно, за неделю желающих обменять лампы вызвалось больше: те, кто зарегистрировался в "Дії", только со среды начали получать подтверждение на обмен, некоторые уже успели прийти в отделение, а некоторые получат лампы на следующей неделе", – прокомментировал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

На следующей неделе еще 6 млн ламп будут доступны в городах районного значения. До конца февраля, благодаря передвижным отделениям "Укрпошти", лампы должны поступить и в самые маленькие села по всей стране.