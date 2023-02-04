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Глава Еврокомиссии посетила отделение "Укрпошти" в Киеве. Фон дер Ляйен вместе со Шмыгалем проинспектировала, как украинцы обменивают LED-лампы

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ЕС с радостью предоставляет Украине 35 млн LED-ламп, отметила фон дер Ляйен
ЕС с радостью предоставляет Украине 35 млн LED-ламп, отметила фон дер Ляйен
Скриншот: Ursula von der Leyen / Twitter

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 февраля вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем посетила отделение "Укрпошти" в Киеве.

Соответствующее видео фон дер Ляйен опубликовала в Twitter.

Фон дер Ляйен проинспектировала, как при поддержке ЕС украинцы обменивают старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

"Вместе мы делаем Украину светлее! Украинцы могут обменять свои старые лампочки на почте на энергоэффективные светодиодные лампы. ЕС с радостью предоставляет 35 млн таких ламп. Каждый сэкономленный киловатт энергии является ценным для противодействия энергетической войне России", – написала глава Еврокомиссии.

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен приехала в Киев на саммит Украина – ЕС, который прошел 3 февраля.

Контекст:

Фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.

В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.

Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; указать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампу, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.

Украинцы с 30 января заказали более 830 тыс. LED-ламп в "Дії".

Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.

Теги: Киев, Украина, Еврокомиссия, электроэнергия, Урсула фон дер Ляйен, украинцы, Укрпошта, премьер-министр, Денис Шмыгаль, ЕС
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