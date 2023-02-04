Глава Еврокомиссии посетила отделение "Укрпошти" в Киеве. Фон дер Ляйен вместе со Шмыгалем проинспектировала, как украинцы обменивают LED-лампы

Соответствующее видео фон дер Ляйен опубликовала в Twitter.

Фон дер Ляйен проинспектировала, как при поддержке ЕС украинцы обменивают старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

"Вместе мы делаем Украину светлее! Украинцы могут обменять свои старые лампочки на почте на энергоэффективные светодиодные лампы. ЕС с радостью предоставляет 35 млн таких ламп. Каждый сэкономленный киловатт энергии является ценным для противодействия энергетической войне России", – написала глава Еврокомиссии.

Together, we are bringing light to Ukraine! *

Ukrainians can exchange their old bulbs at the post office for energy-efficient LED bulbs.



The EU is gladly providing 35 million of them.



Every kW of energy saved is precious to counter Russia's energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023

Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен приехала в Киев на саммит Украина – ЕС, который прошел 3 февраля.