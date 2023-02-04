Глава Еврокомиссии посетила отделение "Укрпошти" в Киеве. Фон дер Ляйен вместе со Шмыгалем проинспектировала, как украинцы обменивают LED-лампы

Соответствующее видео фон дер Ляйен опубликовала в Twitter.
Фон дер Ляйен проинспектировала, как при поддержке ЕС украинцы обменивают старые лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
"Вместе мы делаем Украину светлее! Украинцы могут обменять свои старые лампочки на почте на энергоэффективные светодиодные лампы. ЕС с радостью предоставляет 35 млн таких ламп. Каждый сэкономленный киловатт энергии является ценным для противодействия энергетической войне России", – написала глава Еврокомиссии.
Together, we are bringing light to Ukraine! *— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 3, 2023
Ukrainians can exchange their old bulbs at the post office for energy-efficient LED bulbs.
The EU is gladly providing 35 million of them.
Every kW of energy saved is precious to counter Russia's energy war. pic.twitter.com/dkKpSRH6yv
Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен приехала в Киев на саммит Украина – ЕС, который прошел 3 февраля.
Фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.
В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.
Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать "Услуги" – "Обмен ламп"; указать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампу, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.
Украинцы с 30 января заказали более 830 тыс. LED-ламп в "Дії".
Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.