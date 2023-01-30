Украинцы с 30 января могут подать заявление в "Дії" для обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие – Минцифры

Об этом сообщил пресс-центр Минцифры.

"Отныне в приложении "Дія" украинцы смогут подать заявление о безвозмездном обмене пяти старых ламп накаливания на пять энергосберегающих LED-ламп. А потом получить их в отделении "Укрпошти". Так каждый украинец сможет внести вклад в сбережение электроэнергии, а значит, в усиление энергетической безопасности Украины", – отметил глава ведомства, вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Для того чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении, нужно:

авторизоваться в "Дії";

выбрать Услуги – Обмен ламп;

указать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти";

указать тип и количество светодиодных ламп.

"После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампу, то заявление аннулируется, – говорится в сообщении. – Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии".

В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

"30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии. Мы очень рады, что ЕС первым поддержал нас в этой инициативе, благодаря чему мы уже сегодня начинаем процесс обмена, который продлится несколько месяцев. На сегодняшний день в отделениях "Укрпошти" уже находится 6,6 млн ламп. Только до конца февраля в Украину поступит 20 млн ламп в рамках программы", – подчеркнула Свириденко.

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Видео: Дія / YouTube