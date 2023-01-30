Украинцы с 30 января могут подать заявление в "Дії" для обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие – Минцифры

Об этом сообщил пресс-центр Минцифры.
"Отныне в приложении "Дія" украинцы смогут подать заявление о безвозмездном обмене пяти старых ламп накаливания на пять энергосберегающих LED-ламп. А потом получить их в отделении "Укрпошти". Так каждый украинец сможет внести вклад в сбережение электроэнергии, а значит, в усиление энергетической безопасности Украины", – отметил глава ведомства, вице-премьер-министр Михаил Федоров.
Для того чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении, нужно:
"После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампу, то заявление аннулируется, – говорится в сообщении. – Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии".
В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.
"30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии. Мы очень рады, что ЕС первым поддержал нас в этой инициативе, благодаря чему мы уже сегодня начинаем процесс обмена, который продлится несколько месяцев. На сегодняшний день в отделениях "Укрпошти" уже находится 6,6 млн ламп. Только до конца февраля в Украину поступит 20 млн ламп в рамках программы", – подчеркнула Свириденко.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.
Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.