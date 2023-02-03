Украинцы с 30 января заказали более 830 тыс. LED-ламп в "Дії"

Об этом сообщается в Telegram сервиса.
Возможность подать заявку на обмен с помощью приложения "Дія" появилась с 30 января, отмечали в Минцифры.
"Украинцы заказали более 830 тыс. LED-ламп в "Дії", – сказано в сообщении сервиса.
Указывается, что обменять можно только пять бытовых ламп на пять LED-ламп, не меньше.
В настоящее время услуга доступна во всех облцентрах, а также в Кривом Роге Днепропетровской области, Краматорске и Покровске Донецкой области.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев.
В рамках правительственной программы украинцы смогут бесплатно обменять 50 млн ламп, рассказала первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. "30 млн уже предоставил ЕС, еще 5 млн – правительство Франции. Замена 50 млн ламп позволит сэкономить около 1 ГВт электроэнергии", – отметила она.
Чтобы подать заявление об обмене ламп в приложении "Дія", нужно: авторизоваться; выбрать Услуги – Обмен ламп; указать контактный номер телефона и отделение "Укрпошти"; указать тип и количество светодиодных ламп. "После этого получите push-уведомление, что лампы есть в выбранном отделении "Укрпошти", и вы можете получить их в течение пяти рабочих дней. Если за это время не заберете лампу, то заявление аннулируется", – сообщили в Минцифры. Также обменять лампы в отделениях "Укрпошти" можно без регистрации. Но в таком случае лампы обменяют только при их наличии, добавили в ведомстве.
Суть проекта – снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру, которая сильно пострадала из-за массированных российских атак.