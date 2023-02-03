Украинцы с 30 января заказали более 830 тыс. LED-ламп в "Дії"

Обменять можно только пять бытовых ламп на пять LED-ламп, не меньше, отметили в "Дії" Фото: thedigital.gov.ua

Об этом сообщается в Telegram сервиса.

Возможность подать заявку на обмен с помощью приложения "Дія" появилась с 30 января, отмечали в Минцифры.

"Украинцы заказали более 830 тыс. LED-ламп в "Дії", – сказано в сообщении сервиса.

Указывается, что обменять можно только пять бытовых ламп на пять LED-ламп, не меньше.

В настоящее время услуга доступна во всех облцентрах, а также в Кривом Роге Днепропетровской области, Краматорске и Покровске Донецкой области.