Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен приехала в Киев на саммит Украина – ЕС

"Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину и для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", – написала она.
Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023
This time, with my team of Commissioners.
We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.
And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG
Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю" для Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.
Визит в Украину фон дер Ляйен Шмыгаль анонсировал 13 января. Он отмечал, что вместе с главой Еврокомиссии прибудет более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.