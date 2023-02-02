Делегация Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен приехала в Киев на саммит Украина – ЕС

"Приятно вернуться в Киев, в мой четвертый раз после вторжения России. На этот раз с моей командой комиссаров. Мы собрались здесь вместе, чтобы показать, что ЕС как никогда твердо поддерживает Украину и для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", – написала она.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "евроинтеграционную неделю" для Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.

Визит в Украину фон дер Ляйен Шмыгаль анонсировал 13 января. Он отмечал, что вместе с главой Еврокомиссии прибудет более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.