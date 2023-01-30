Шмыгаль ожидает, что Киев сможет добиться "существенного скачка вперед" на саммите Украина – ЕС

Глава правительства надеется, что в эту пятницу Киев сможет добиться "существенного скачка вперед". Особенно это касается соглашения о промышленном безвизе и приостановки действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год. Также Шмыгаль рассчитывает на прогресс в присоединении Украины к единой зоне платежей в евро SEPA и включении страны в зону мобильного роуминга ЕС.
"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", – подчеркнул премьер.
В то же время, по данным Politico, в Евросоюзе акцентируют внимание на необходимости проведения антикоррупционных реформ.
"Нам нужна реформированная Украина. У нас не может быть такой же Украины, как до войны", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, принимающий активное участие в подготовке к саммиту.
В свою очередь Шмыгаль отметил, что правительство Украины серьезно относится к вопросу борьбы с коррупцией.
"У нас непримиримый подход к коррупции. К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что искореним коррупцию", – подчеркнул он, добавив, что это ключ к вступлению страны в ЕС.
Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.