Шмыгаль ожидает, что Киев сможет добиться "существенного скачка вперед" на саммите Украина – ЕС

Шмыгаль: Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию соглашений Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Глава правительства надеется, что в эту пятницу Киев сможет добиться "существенного скачка вперед". Особенно это касается соглашения о промышленном безвизе и приостановки действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год. Также Шмыгаль рассчитывает на прогресс в присоединении Украины к единой зоне платежей в евро SEPA и включении страны в зону мобильного роуминга ЕС.

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", – подчеркнул премьер.

В то же время, по данным Politico, в Евросоюзе акцентируют внимание на необходимости проведения антикоррупционных реформ.

"Нам нужна реформированная Украина. У нас не может быть такой же Украины, как до войны", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, принимающий активное участие в подготовке к саммиту.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что правительство Украины серьезно относится к вопросу борьбы с коррупцией.

"У нас непримиримый подход к коррупции. К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что искореним коррупцию", – подчеркнул он, добавив, что это ключ к вступлению страны в ЕС.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.