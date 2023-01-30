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ПОЛИТИКА

Шмыгаль ожидает, что Киев сможет добиться "существенного скачка вперед" на саммите Украина – ЕС

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Шмыгаль: Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию соглашений
Шмыгаль: Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию соглашений
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Грядущий саммит Украина – ЕС должен еще больше укрепить взаимоотношения между Украиной и Евросоюзом. Об этом в интервью Politico, опубликованном 30 января, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства надеется, что в эту пятницу Киев сможет добиться "существенного скачка вперед". Особенно это касается соглашения о промышленном безвизе и приостановки действия таможенных пошлин на украинский экспорт еще на год. Также Шмыгаль рассчитывает на прогресс в присоединении Украины к единой зоне платежей в евро SEPA и включении страны в зону мобильного роуминга ЕС. 

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", – подчеркнул премьер.

В то же время, по данным Politico, в Евросоюзе акцентируют внимание на необходимости проведения антикоррупционных реформ.

"Нам нужна реформированная Украина. У нас не может быть такой же Украины, как до войны", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, принимающий активное участие в подготовке к саммиту.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что правительство Украины серьезно относится к вопросу борьбы с коррупцией.

"У нас непримиримый подход к коррупции. К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что искореним коррупцию", – подчеркнул он, добавив, что это ключ к вступлению страны в ЕС.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, реформы, переговоры, Европейский союз, Денис Шмыгаль, соглашение, ЕС
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