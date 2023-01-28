Глава Еврокомиссии: Украина борется за наши общие ценности и должна победить

По словам фон дер Ляйен, ЕС стоит на стороне Украины "без каких-либо "если" и "но" Фото: EPA

По ее словам, ЕС стоит на стороне Украины "без каких-либо "если" и "но".

Она отметила, что Украина борется "за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне".

Агентство отметило, что заявление было сделано перед саммитом Украина – ЕС, который состоится на следующей неделе.