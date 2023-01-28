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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Еврокомиссии: Украина борется за наши общие ценности и должна победить

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По словам фон дер Ляйен, ЕС стоит на стороне Украины "без каких-либо "если" и "но"
По словам фон дер Ляйен, ЕС стоит на стороне Украины "без каких-либо "если" и "но"
Фото: EPA

Украина имеет безоговорочную поддержку Евросоюза. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 января на мероприятии немецкой партии ХДС в Дюссельдорфе (Германия), пишет агентство Reuters.

По ее словам, ЕС стоит на стороне Украины "без каких-либо "если" и "но".

Она отметила, что Украина борется "за наши общие ценности, борется за соблюдение международного права и принципов демократии, поэтому Украина должна победить в этой войне".

Агентство отметило, что заявление было сделано перед саммитом Украина – ЕС, который состоится на следующей неделе.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Еврокомиссия, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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