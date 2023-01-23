В ЕС подтвердили выделение более €500 млн военной помощи Украине

Также в ЕС выделит дополнительно €45 млн для обучения украинских Вооруженных сил в рамках программы EUMAM Ukraine.

Боррель добавил, что общая военная помощь Украины в рамках Европейского фонда мира составила €3,6 млрд.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета. Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине €18 млрд, 6 декабря выступил министр финансов Венгрии Михай Варга, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк. По его данным, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Он отметил, что Еврокомиссия уже обозначила два возможных варианта решения вопроса – "гарантирование заимствований может быть из бюджета ЕС или это могут быть гарантии государств-членов".

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

24 ноября Европарламент призвал заморозить бюджетное финансирование Евросоюзом Венгрии, в том числе из-за злоупотребления Будапештом принципа единогласия при принятии решений в ЕС для давления на РФ.