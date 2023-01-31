"Прогресс очевидно есть". Зеленский анонсировал евроинтеграционную неделю для Украины

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ждем новостей для Украины", – сказал глава государства.
По его словам, Украина ожидает таких решений партнеров в Евросоюзе, "которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия" между институтами Украины и ЕС, а также "прогрессу, который очевидно есть, даже несмотря на полномасштабную войну".
"Сегодня провел продолжительное совещание с международным блоком правительства и Офиса [президента]. Готовим украинские позиции для переговоров с представителями ЕС. И очень важно – готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности – сделают их более прозрачными и эффективными", – объяснил Зеленский.
Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.