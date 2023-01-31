ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Прогресс очевидно есть". Зеленский анонсировал евроинтеграционную неделю для Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Готовим новые реформы в Украине
Зеленский: Готовим новые реформы в Украине
Фото: president.gov.ua

В видеообращении по итогам 31 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начавшаяся неделя будет связана со стремлением Украины стать членом Европейского союза.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ждем новостей для Украины", – сказал глава государства.

По его словам, Украина ожидает таких решений партнеров в Евросоюзе, "которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия" между институтами Украины и ЕС, а также "прогрессу, который очевидно есть, даже несмотря на полномасштабную войну".

"Сегодня провел продолжительное совещание с международным блоком правительства и Офиса [президента]. Готовим украинские позиции для переговоров с представителями ЕС. И очень важно – готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности – сделают их более прозрачными и эффективными", – объяснил Зеленский.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, саммит Украина – ЕС, президент, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Болдуину предъявлено официальное обвинение в убийстве оператора. Актеру грозит лишение свободы сроком на пять лет
Галина ГРИШИНА
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Квиткова похвасталась прессом и рассказала о мотивации тренироваться
Галина ГРИШИНА
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
"Эти чувства – самые лучшие". Зеленский рассказал о своей дочери-студентке
Галина ГРИШИНА
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Никитюк снялась в новом образе. Ее сравнили с голливудской звездой
Галина ГРИШИНА
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Кидман показала, как отдыхает в Испании
Галина ГРИШИНА
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Бывшая жена мэра Киева Кличко станцевала перед камерой под музыку. Видео
Галина ГРИШИНА
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Как Ефросинина и Полякова реагируют на оскорбления. Видео
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Ресторатор Клопотенко начал носить юбку и показал, как в ней выглядит
Галина ГРИШИНА
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
  "Коханий". Саша Белина исполнила песню Поклада. Видео
Галина ГРИШИНА
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
Квиткова показала, в какой одежде ходит во время отдыха на Мальдивах
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
  Лебедь показала подборку снимков в купальниках
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Шоптенко показала, как вместе с сыном впервые каталась на лыжах
Галина ГРИШИНА
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
40-летняя Мейхер перед камерой погладила себя по животу. Видео
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Как приготовить суп харчо за 15 минут. Рецепт
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Чопра перестала скрывать лицо дочери, рожденной суррогатной матерью. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
Мишина в лосинах показала, как качает мышцы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (93112)
2
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (65767)
3
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (65561)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (57616)
5
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (35554)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (31913)
7
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (30979)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (30745) G
 
 
 
 