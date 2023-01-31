"Прогресс очевидно есть". Зеленский анонсировал евроинтеграционную неделю для Украины

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ждем новостей для Украины", – сказал глава государства.

По его словам, Украина ожидает таких решений партнеров в Евросоюзе, "которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия" между институтами Украины и ЕС, а также "прогрессу, который очевидно есть, даже несмотря на полномасштабную войну".

"Сегодня провел продолжительное совещание с международным блоком правительства и Офиса [президента]. Готовим украинские позиции для переговоров с представителями ЕС. И очень важно – готовим новые реформы в Украине. Реформы, которые во многих аспектах изменят социально-правовую и политическую реальности – сделают их более прозрачными и эффективными", – объяснил Зеленский.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.