Маасикас рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите Украина – ЕС

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди обсуждаемых вопросов, конечно, военная ситуация, мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского, который получил поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах и тому подобное", – отметил посол.

По его словам, также Брюссель сейчас обсуждает прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, которые связаны с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Поэтому круг вопросов довольно большой", – подчеркнул Маасикас.

Помимо этого, он добавил, что скорость процессов евроинтеграции Украины зависит в первую очередь от нее самой.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.