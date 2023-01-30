Маасикас рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите Украина – ЕС

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди обсуждаемых вопросов, конечно, военная ситуация, мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского, который получил поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах и тому подобное", – отметил посол.
По его словам, также Брюссель сейчас обсуждает прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, которые связаны с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Поэтому круг вопросов довольно большой", – подчеркнул Маасикас.
Помимо этого, он добавил, что скорость процессов евроинтеграции Украины зависит в первую очередь от нее самой.
Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.