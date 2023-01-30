ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Маасикас рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на саммите Украина – ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Маасикас: Круг вопросов довольно большой
Маасикас: Круг вопросов довольно большой
Фото: ЕРА

На грядущем саммите Украина – ЕС стороны будут обсуждать целый ряд актуальных вопросов. Об этом 30 января журналистам заявил посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас, сообщает "Укринформ".

"Прежде всего, есть сигнал солидарности с Украиной. Среди обсуждаемых вопросов, конечно, военная ситуация, мирный план президента [Украины Владимира] Зеленского, который получил поддержку в ЕС. Мы видим задержки в оказании помощи Украине как в военной, так и в экономической, финансовой, гуманитарной и энергетических сферах и тому подобное", – отметил посол.

По его словам, также Брюссель сейчас обсуждает прогресс Украины в работе над рекомендациями ЕС, которые связаны с предоставлением статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Поэтому круг вопросов довольно большой", – подчеркнул Маасикас.

Помимо этого, он добавил, что скорость процессов евроинтеграции Украины зависит в первую очередь от нее самой.

Саммит Украина – ЕС пройдет 3 февраля в Киеве.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, необходимые для выполнения условий Еврокомиссии, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

2 января 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметила "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, заявили в Офисе президента.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, переговоры, Европейский союз, саммит, саммит Украина – ЕС, Евросоюз, Матти Маасикас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ
Галина ГРИШИНА
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения
Галина ГРИШИНА
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Коллега Никиты Добрынина возмутилась его работой на украинском канале после съемок с Тимати в РФ
Галина ГРИШИНА
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Гордон показал, как муж Валерии Пригожин ударил по голове Кудрявцеву
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Рэпер Хас: Повестка мне не приходила. Я сам ходил – меня не взяли
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
56-летняя Хайек показала бюст, наклонившись к объективу
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
58-летняя супермодель Макменами показала, как питомец облизал ей язык
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась c мечом в руке
Loboda снялась c мечом в руке
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
"Два замечательных опыта и один ужасный". Суррогатная мать рассказала, как рожала голливудским звездам детей и сколько ей за это заплатили
Галина ГРИШИНА
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
56-летняя Кроуфорд снялась в белом халате, выставив бедро
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Сопонару умилила сеть снимком со своим котом. Фото
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Теща принца Уильяма снялась в джинсах и рубашке накануне 68-летия
Галина ГРИШИНА
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
  Умерла актриса, которая сыграла Уэнсдэй в первой экранизации "Семейки Аддамс"
Галина ГРИШИНА
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
"Это нормально, оказывается". Jerry Heil объяснила, почему в 27 лет остается девственницей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (110093)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (54286)
3
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (49326)
4
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем (35684)
5
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами (28705)
6
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (23794)
7
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын (22772)
8
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (22294)
 
 
 
 