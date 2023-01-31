Саммит Украина – Евросоюз отметит прогресс Киева на пути к членству, но вряд ли будет решение о быстром вступлении в ЕС – СМИ

Об этом 31 января написал Euractiv со ссылкой на проект коммюнике саммита, который состоится 3 февраля в Киеве.
Согласно тексту документа, лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан – в ЕС" и "обязательства поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию Украины".
Евросоюз "признал значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призвал страну дальше идти по этому пути и выполнить условия, указанные в заключении комиссии по ее заявке на членство, чтобы продвинуться к будущему членству в ЕС", говорится в проекте коммюнике, опубликованном СМИ.
Окончательный вариант коммюнике саммита послы ЕС должны согласовать 31 января, отметил Euractiv.
По данным издания, Польша, три балтийских государства и Украина настаивали на формулировке, которая указывала бы на возможность ускорения рассмотрения заявки Киева на вступление в Евросоюз.
В то же время несколько дипломатов ЕС рассказали Euractiv, что формулировки в проекте декларации стали "слишком перспективными для некоторых более скептически настроенных стран-членов", в частности "ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии".
Так, более скептически настроенные страны – члены ЕС считают упоминание о "значительном прогрессе" Украины слишком преждевременным и "опережающим обычные шаги в процессе присоединения".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.
В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.