Саммит Украина – Евросоюз отметит прогресс Киева на пути к членству, но вряд ли будет решение о быстром вступлении в ЕС – СМИ

Лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан – в ЕС", указал Euractiv Фото: EPA

Об этом 31 января написал Euractiv со ссылкой на проект коммюнике саммита, который состоится 3 февраля в Киеве.

Согласно тексту документа, лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан – в ЕС" и "обязательства поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию Украины".

Евросоюз "признал значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призвал страну дальше идти по этому пути и выполнить условия, указанные в заключении комиссии по ее заявке на членство, чтобы продвинуться к будущему членству в ЕС", говорится в проекте коммюнике, опубликованном СМИ.

Окончательный вариант коммюнике саммита послы ЕС должны согласовать 31 января, отметил Euractiv.

По данным издания, Польша, три балтийских государства и Украина настаивали на формулировке, которая указывала бы на возможность ускорения рассмотрения заявки Киева на вступление в Евросоюз.

В то же время несколько дипломатов ЕС рассказали Euractiv, что формулировки в проекте декларации стали "слишком перспективными для некоторых более скептически настроенных стран-членов", в частности "ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии".

Так, более скептически настроенные страны – члены ЕС считают упоминание о "значительном прогрессе" Украины слишком преждевременным и "опережающим обычные шаги в процессе присоединения".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.