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Саммит Украина – Евросоюз отметит прогресс Киева на пути к членству, но вряд ли будет решение о быстром вступлении в ЕС – СМИ

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Лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан в ЕС", указал Euractiv
Лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан – в ЕС", указал Euractiv
Фото: EPA

Европейский союз по итогам саммита Украина – ЕС похвалит Киев за прогресс в проведении реформ, необходимых для членства, однако страны – члены Евросоюза до сих пор расходятся во мнениях относительно скорости вступления.

Об этом 31 января написал Euractiv со ссылкой на проект коммюнике саммита, который состоится 3 февраля в Киеве.

Согласно тексту документа, лидеры Евросоюза и Украины намерены подтвердить, что "будущее Украины и ее граждан – в ЕС" и "обязательства поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию Украины".

Евросоюз "признал значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствовал усилия Украины по проведению реформ в такие трудные времена и призвал страну дальше идти по этому пути и выполнить условия, указанные в заключении комиссии по ее заявке на членство, чтобы продвинуться к будущему членству в ЕС", говорится в проекте коммюнике, опубликованном СМИ.

Окончательный вариант коммюнике саммита послы ЕС должны согласовать 31 января, отметил Euractiv.

По данным издания, Польша, три балтийских государства и Украина настаивали на формулировке, которая указывала бы на возможность ускорения рассмотрения заявки Киева на вступление в Евросоюз.

В то же время несколько дипломатов ЕС рассказали Euractiv, что формулировки в проекте декларации стали "слишком перспективными для некоторых более скептически настроенных стран-членов", в частности "ожидается сопротивление со стороны Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Португалии, Дании и Бельгии".

Так, более скептически настроенные страны – члены ЕС считают упоминание о "значительном прогрессе" Украины слишком преждевременным и "опережающим обычные шаги в процессе присоединения".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Украина сможет добиться "существенного скачка вперед" на этом саммите.

Контекст:

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.

В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.

В 2023 году Украина стремится начать переговоры о членстве в ЕС, заявлял Шмыгаль 3 января. По его словам, Украина рассчитывает пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за два года.

Теги: Киев, Украина, Еврокомиссия, реформы, переговоры, декларация, евроинтеграция, Европейский союз, саммит Украина – ЕС, документы, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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