Шмыгаль заявил, что Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет и подготовила для этого "плотный" график

Шмыгаль: У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу Фото: Academy DTEK / Facebook

Он отметил, что разработан "плотный" двухлетний график для обеспечения членства страны в Евросоюзе, который будет обсуждаться на саммите Украина – ЕС, запланированном на 3 февраля в Киеве.

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров", – сказал премьер-министр.

Издание подчеркивает, что близкие союзники Украины в ЕС – Польша и страны Балтии – решительно поддерживают стремление Киева к членству, однако некоторые другие страны более осторожны в этом вопросе. Они, в частности, опасаются, что Украина и Польша с общим населением в 80 млн человек могут объединиться и стать политической силой, которая будет соперничать в ЕС с Германией.

В то же время, по данным Politico, ряд европейских чиновников заявляют, что Брюссель несет "особую ответственность" перед Киевом.