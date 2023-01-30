Шмыгаль заявил, что Украина намерена вступить в Евросоюз в течение двух лет и подготовила для этого "плотный" график

Он отметил, что разработан "плотный" двухлетний график для обеспечения членства страны в Евросоюзе, который будет обсуждаться на саммите Украина – ЕС, запланированном на 3 февраля в Киеве.
"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров", – сказал премьер-министр.
Издание подчеркивает, что близкие союзники Украины в ЕС – Польша и страны Балтии – решительно поддерживают стремление Киева к членству, однако некоторые другие страны более осторожны в этом вопросе. Они, в частности, опасаются, что Украина и Польша с общим населением в 80 млн человек могут объединиться и стать политической силой, которая будет соперничать в ЕС с Германией.
В то же время, по данным Politico, ряд европейских чиновников заявляют, что Брюссель несет "особую ответственность" перед Киевом.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина предприняла все шаги, которые необходимы для выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по евроинтеграции, и рассчитывает, что оценка выполнения этих рекомендаций начнется в марте, заявила 27 декабря вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в интервью, опубликованном 2 января 2023 года, что Евросоюз еще не готов к принятию решения о начале переговоров по поводу членства Украины в альянсе.
В то же время в Еврокомиссии отметили "чрезвычайно большой" прогресс Украины по выполнению рекомендаций ЕС для ее евроинтеграции, указали в Офисе президента.