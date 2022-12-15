Босния и Герцеговина получила статус кандидата в члены ЕС

Об этом 15 декабря в Twitter сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.
Conclusion on Bosnia and Herzegovina adopted at #EUCO granting candidate status. pic.twitter.com/qlrbF7oG9i— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 15, 2022
"Сегодняшним решением мы даем надежду народу Боснии и Герцеговины, как дали надежду народам Украины и Молдовы несколько месяцев назад", – прокомментировал решение премьер-министр Словении Роберт Голоб, его цитирует сайт правительства страны. – Это послание народу Боснии и Герцеговины о том, что его будущее связано с нашим общим европейским домом".
Решение Евросовета приветствовал в Twitter комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
"Это историческое решение! Будущее Боснии и Герцеговины – в ЕС", – написал он.
I welcome the decision of the European Council @EUCouncil to grant #EU * candidate status to #Bosnia and #Herzegovina *— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 15, 2022
This is a historical decision!
BiH’s future lies in the EU!
Босния и Герцеговина подписала Соглашение о сближении отношений с ЕС в 2008 году, его окончательно ратифицировали только в январе 2015 года.
В 2016 году Босния и Герцеговина официально обратилась с заявкой о вступлении в Евросоюз. В ЕС тогда ответили, что страна еще не до конца выполнила ряд условий, поставленных перед ней европейскими структурами. Речь шла о реформах в экономике, социальной системе и системе правосудия, а также структуры государственного управления.
Предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены ЕС на встрече лидеров Евросоюза в июне 2022 года инициировал премьер-министр Словении Голоб.
В октябре Европейская комиссия предложила государствам-членам объявить Боснию и Герцеговину страной – кандидатом на членство в ЕС.