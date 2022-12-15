Босния и Герцеговина получила статус кандидата в члены ЕС

Об этом 15 декабря в Twitter сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

Conclusion on Bosnia and Herzegovina adopted at #EUCO granting candidate status. pic.twitter.com/qlrbF7oG9i — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 15, 2022

"Сегодняшним решением мы даем надежду народу Боснии и Герцеговины, как дали надежду народам Украины и Молдовы несколько месяцев назад", – прокомментировал решение премьер-министр Словении Роберт Голоб, его цитирует сайт правительства страны. – Это послание народу Боснии и Герцеговины о том, что его будущее связано с нашим общим европейским домом".

Решение Евросовета приветствовал в Twitter комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

"Это историческое решение! Будущее Боснии и Герцеговины – в ЕС", – написал он.

I welcome the decision of the European Council @EUCouncil to grant #EU * candidate status to #Bosnia and #Herzegovina *



This is a historical decision!



BiH’s future lies in the EU! — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) December 15, 2022