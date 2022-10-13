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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС

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Еврокомиссия посоветовала Совету ЕС дать Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата
Еврокомиссия посоветовала Совету ЕС дать Боснии и Герцеговине статус страны-кандидата
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия предложила государствам-членам объявить Боснию и Герцеговину страной – кандидатом на членство в ЕС. Соответствующее заявление опубликовано 12 октября на сайте Еврокомиссии.

"Комиссия рекомендует, чтобы совет предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата при том понимании, что будет предпринят ряд шагов для укрепления демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, гарантии свободы СМИ и контроля над миграцией в стране", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Еврокомиссия продолжит поддерживать усилия по проведению реформ, чтобы ускорить интеграцию Западных Балкан в ЕС в целом.

"Мы привносим в этот процесс положительную динамику и надеемся, что регион воспользуется шансом и продолжит реализацию ключевых реформ... Жестокое вторжение России в Украину наглядно демонстрирует важность расширения ЕС, которое приобретает новое геополитическое значение. Это долгосрочная инвестиция в мир, процветание и стабильность на нашем континенте", – добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Контекст:

Босния и Герцеговина подписала Соглашение о сближении отношений с ЕС в 2008 году, его окончательно ратифицировали только в январе 2015 года.

В 2016 году Босния и Герцеговина официально обратилась с заявкой о вступлении в Евросоюз. В ЕС тогда ответили, что страна еще не до конца выполнила ряд условий, поставленных перед ней европейскими структурами. Речь шла о реформах в экономике, социальной системе и системе правосудия, а также структуры государственного управления.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Босния и Герцеговина, Европейская комиссия, Европейский союз, Европа
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