Еврокомиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС

"Комиссия рекомендует, чтобы совет предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата при том понимании, что будет предпринят ряд шагов для укрепления демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, гарантии свободы СМИ и контроля над миграцией в стране", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Еврокомиссия продолжит поддерживать усилия по проведению реформ, чтобы ускорить интеграцию Западных Балкан в ЕС в целом.

"Мы привносим в этот процесс положительную динамику и надеемся, что регион воспользуется шансом и продолжит реализацию ключевых реформ... Жестокое вторжение России в Украину наглядно демонстрирует важность расширения ЕС, которое приобретает новое геополитическое значение. Это долгосрочная инвестиция в мир, процветание и стабильность на нашем континенте", – добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель.