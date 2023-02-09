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"Франция и Германия имеют потенциал "game changers". Зеленский в Париже встретился с Макроном и Шольцем и призвал дать Украине больше оружия. Фото, видео

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Зеленский прибыл во Францию поздно вечером 8 февраля и провел встречу с Макроном и Шольцем
Зеленский прибыл во Францию поздно вечером 8 февраля и провел встречу с Макроном и Шольцем
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz / Twitter

Поздно вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Верю, что сегодня мы усилим наше единство!" – написал Зеленский после прилета в Telegram. 

Зеленский прибыл во Францию из Великобритании, где провел почти целый день. В Великобритании он выступил в парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, встретился с королем Чарльзом III и украинскими военнослужащими, которые проходят обучение в этой стране. 

В аэропорту Орли Зеленского встречали почетный караул и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщил телеканал BFMTV

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Зеленского встречал министр обороны Франции Лекорню. Фото: EPA
Зеленского встречал министр обороны Франции Лекорню. Фото: EPA

Затем Зеленский отправился в Елисейский дворец, где его уже ожидали лидеры Франции и Германии. Радиостанция RFI сообщила, что канцлер прибыл незадолго до Зеленского. 

Макрон и Шольц встретили Зеленского на крыльце дворца, они обменялись рукопожатиями и сразу же отправились на пресс-конференцию. 

Фото: bundeskanzler.de
Фото: bundeskanzler.de

Президент Франции опубликовал в Twitter фото и видео встречи Зеленского. 

"Добро пожаловать в Париж, дорогой друг. Украина может рассчитывать на Францию", – так он подписал видео на французском и украинском языках. 

Пресс-конференция была короткой – около 13 минут. Ее запись опубликовал Офис президента Украины в Facebook. 

Фото: EPA
Фото: EPA

В начале пресс-конференци произошел курьезный эпизод: Шольц перепутал трибуны, за которыми должны были выступать лидеры государств, и стал возле трибуны с украинским флагом. Увидев ошибку, Зеленский предложил поменяться. Это вызвало улыбку у всех троих лидеров. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Елисейский дворец в заявлении сообщил, что визит Зеленского стал "подтверждением непоколебимой поддержки Украины со стороны Франции и всей Европы", чтобы в дальнейшем продолжать тесную координацию, "позволяющую быстро и эффективно реагировать на потребности, озвученные Киевом". 

На пресс-конференции Макрон сказал Зеленскому, что его "мужество и целеустремленность впечатляют". 

"Уже год Украина, ее народ, ее Вооруженные силы, ее президент с огромным мужеством противостоят России. Преступление агрессии недопустимо ни при каких обстоятельствах, тем более, если оно совершено таким государством, как Россия. Поэтому мы стоим рядом с Украиной с твердой решимостью помогать ей до победы и восстановления ее законных прав", – сказал президент Франции

Макрон заявил, что происходящее в Украине влияет на будущее всей Европы. Он подчеркнул, что победу в войне должна одержать Украина, а "Россия не может и не должна победить". 

Шольц сказал, что за последние 11 месяцев украинцы проявили мужество и стойкость и заслуживают "самого большого признания и уважения", цитирует его пресс-служба немецкого правительства. 

Он тоже повторил, что Европа будет помогать Украине "столько, сколько нужно", и что Россия не должна победить в войне.

Шольц добавил, что участие Зеленского во  встрече лидеров Евросоюза, которая состоится 9 февраля, является сильным сигналом солидарности.

"Я еду в Брюссель с очень четким посланием: "Украина  часть европейской семьи", – сказал он. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Зеленский поблагодарил лидеров Франции и Германии за помощь, которую они оказывают Украине.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что Франция и Германия были с Украиной в эти месяцы. Мы прошли много всего – с февраля [прошлого года] до февраля этого года. Мы обеспечили крепкое единство – наше и Европы. Мы укрепили континент. Мы укрепили Украину", – сказал Зеленский. 

Президент призвал передать Украине больше оружия, чтобы выгнать российских оккупантов, и подчеркнул, что оружие Украине "нужно для мира".

"Франция и Германия имеют потенциал "game changers" (то есть могут менять правила игры. – "ГОРДОН"), и именно так я вижу сегодня наши переговоры. Все очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем крепче будет наша "танковая коалиция", тем быстрее закончится агрессия России. И мы вернем Европе уверенный мир", – сказал Зеленский.

После пресс-конференции Зеленский, Макрон и Шольц отправились на ужин, где продолжили переговоры. 

Фото: EPA
Фото: EPA

Спустя несколько часов после пресс-конференции, уже ночью 9 февраля, Макрон опубликовал в Twitter общую фотографию с Зеленским и Шольцем и написал: "Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза: Украина никогда не будет одинока". 

Контекст:

Это второй визит Зеленского за границу с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Первый визит он совершил в конце декабря в США.

Ожидается, что 9 февраля Зеленский примет участие в саммите ЕС в Брюсселе и выступит в Европарламенте. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Германия, Украина, Франция, Великобритания, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, визит, Олаф Шольц, Себастьян Лекорню
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