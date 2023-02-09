"Франция и Германия имеют потенциал "game changers". Зеленский в Париже встретился с Макроном и Шольцем и призвал дать Украине больше оружия. Фото, видео

Зеленский прибыл во Францию поздно вечером 8 февраля и провел встречу с Макроном и Шольцем Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz / Twitter

"Верю, что сегодня мы усилим наше единство!" – написал Зеленский после прилета в Telegram.

Зеленский прибыл во Францию из Великобритании, где провел почти целый день. В Великобритании он выступил в парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, встретился с королем Чарльзом III и украинскими военнослужащими, которые проходят обучение в этой стране.

В аэропорту Орли Зеленского встречали почетный караул и министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщил телеканал BFMTV.

Фото: EPA

Фото: EPA

Зеленского встречал министр обороны Франции Лекорню. Фото: EPA

Затем Зеленский отправился в Елисейский дворец, где его уже ожидали лидеры Франции и Германии. Радиостанция RFI сообщила, что канцлер прибыл незадолго до Зеленского.

Макрон и Шольц встретили Зеленского на крыльце дворца, они обменялись рукопожатиями и сразу же отправились на пресс-конференцию.

Фото: bundeskanzler.de

Президент Франции опубликовал в Twitter фото и видео встречи Зеленского.

Vers la victoire, vers la paix, vers l'Europe. До перемоги, до миру, до Європи. pic.twitter.com/j8fwVUlsYd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

"Добро пожаловать в Париж, дорогой друг. Украина может рассчитывать на Францию", – так он подписал видео на французском и украинском языках.

Bienvenue à Paris, cher ami.

L'Ukraine peut compter sur la France.



Ласкаво просимо до Парижа, любий друже. Україна може розраховувати на Францію. pic.twitter.com/4tegLYYLok — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 8, 2023

Пресс-конференция была короткой – около 13 минут. Ее запись опубликовал Офис президента Украины в Facebook.

Фото: EPA

В начале пресс-конференци произошел курьезный эпизод: Шольц перепутал трибуны, за которыми должны были выступать лидеры государств, и стал возле трибуны с украинским флагом. Увидев ошибку, Зеленский предложил поменяться. Это вызвало улыбку у всех троих лидеров.

Фото: EPA

Елисейский дворец в заявлении сообщил, что визит Зеленского стал "подтверждением непоколебимой поддержки Украины со стороны Франции и всей Европы", чтобы в дальнейшем продолжать тесную координацию, "позволяющую быстро и эффективно реагировать на потребности, озвученные Киевом".

На пресс-конференции Макрон сказал Зеленскому, что его "мужество и целеустремленность впечатляют".

"Уже год Украина, ее народ, ее Вооруженные силы, ее президент с огромным мужеством противостоят России. Преступление агрессии недопустимо ни при каких обстоятельствах, тем более, если оно совершено таким государством, как Россия. Поэтому мы стоим рядом с Украиной с твердой решимостью помогать ей до победы и восстановления ее законных прав", – сказал президент Франции.

Макрон заявил, что происходящее в Украине влияет на будущее всей Европы. Он подчеркнул, что победу в войне должна одержать Украина, а "Россия не может и не должна победить".

Шольц сказал, что за последние 11 месяцев украинцы проявили мужество и стойкость и заслуживают "самого большого признания и уважения", цитирует его пресс-служба немецкого правительства.

Он тоже повторил, что Европа будет помогать Украине "столько, сколько нужно", и что Россия не должна победить в войне.

Шольц добавил, что участие Зеленского во встрече лидеров Евросоюза, которая состоится 9 февраля, является сильным сигналом солидарности.

"Я еду в Брюссель с очень четким посланием: "Украина – часть европейской семьи", – сказал он.

Фото: EPA

Зеленский поблагодарил лидеров Франции и Германии за помощь, которую они оказывают Украине.

"Я хочу, чтобы вы помнили, что Франция и Германия были с Украиной в эти месяцы. Мы прошли много всего – с февраля [прошлого года] до февраля этого года. Мы обеспечили крепкое единство – наше и Европы. Мы укрепили континент. Мы укрепили Украину", – сказал Зеленский.

Президент призвал передать Украине больше оружия, чтобы выгнать российских оккупантов, и подчеркнул, что оружие Украине "нужно для мира".

"Франция и Германия имеют потенциал "game changers" (то есть могут менять правила игры. – "ГОРДОН"), и именно так я вижу сегодня наши переговоры. Все очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное дальнобойное оружие, Эммануэль, чем раньше наши пилоты смогут получить современные самолеты, Олаф, чем крепче будет наша "танковая коалиция", тем быстрее закончится агрессия России. И мы вернем Европе уверенный мир", – сказал Зеленский.

После пресс-конференции Зеленский, Макрон и Шольц отправились на ужин, где продолжили переговоры.

Фото: EPA

Спустя несколько часов после пресс-конференции, уже ночью 9 февраля, Макрон опубликовал в Twitter общую фотографию с Зеленским и Шольцем и написал: "Она борется за мир и несет ценности нашего Европейского союза: Украина никогда не будет одинока".

Elle se bat pour la paix et porte les valeurs de notre Union européenne : l'Ukraine ne sera jamais seule.



Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023