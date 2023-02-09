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09 февраля, 2023
 
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Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Видео, фото

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Зеленский, заметив, что Шольц занял его место, предложил поменяться
Зеленский, заметив, что Шольц занял его место, предложил поменяться
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 февраля прибыл из Великобританию во Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Президенты дали в Елисейском дворце совместный брифинг, перед началом которого Шольц перепутал трибуны и встал на место, предназначенное Зеленскому. Этот момент попал на видео и растиражирован в Twitter.

Первым в пресс-зал зашел Макрон, за ним следовал Зеленский, а затем Шольц. На видео видно, как Макрон сразу направился к своей трибуне, расположенной по центру напротив флага Франции, а Шольц, обогнав Зеленского, устремился к дальней, установленной перед украинским флагом.

Зеленский, остановившись возле трибуны, расположенной ближе к выходу, оглянулся на установленный рядом с ней флаг Германии, после чего предложил Шольцу обменяться местами. 

Макрон в этот момент показал жест, который означает рокировку.

Контекст:

8 февраля Зеленским совершил сразу два зарубежных визита. Первый – в Великобританию, где выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. 

Вечером того же дня украинский президент Украины прибыл во Францию на встречу с Макроном и Шольцом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Франция, Великобритания, Владимир Зеленский, президент, Эммануэль Макрон, брифинг, Олаф Шольц
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