Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Видео, фото

Президенты дали в Елисейском дворце совместный брифинг, перед началом которого Шольц перепутал трибуны и встал на место, предназначенное Зеленскому. Этот момент попал на видео и растиражирован в Twitter.

Первым в пресс-зал зашел Макрон, за ним следовал Зеленский, а затем Шольц. На видео видно, как Макрон сразу направился к своей трибуне, расположенной по центру напротив флага Франции, а Шольц, обогнав Зеленского, устремился к дальней, установленной перед украинским флагом.

Зеленский, остановившись возле трибуны, расположенной ближе к выходу, оглянулся на установленный рядом с ней флаг Германии, после чего предложил Шольцу обменяться местами.

Макрон в этот момент показал жест, который означает рокировку.