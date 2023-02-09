Зеленский совершил визит в Британию, где провел переговоры с Сунаком, встретился с королем, выступил в парламенте и посетил украинских военных. Фоторепортаж

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию с неанонсированным визитом. Это был второй зарубежный визит главы государства с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины (первый он совершил в декабре в США). Зеленский прибыл утром в лондонский аэропорт Станстед на борту военного самолета Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на взлетной полосе его встречал премьер-министр страны Риши Сунак
. Затем политики отправились в офис британского премьера на Даунинг-стрит, 10. Сотрудники канцелярии премьера встретили их громкими аплодисментами, сообщила "BBC News Україна"
. Визит на Даунинг-стрит, 10, по данным СМИ, продолжался "неполных 25 минут", далее Зеленский отправился в Вестминстерский дворец, где выступил перед членами Палаты общин и Палаты лордов. Президент Украины произнес 25-минутную речь на английском. Он поблагодарил Великобританию за поддержку Украины с первых дней войны и призвал ее передать Украине боевые самолеты
. "Уходя из парламента Британии два года назад, я благодарил вас за прекрасный английский чай. Сегодня, уходя из парламента, я хочу поблагодарить всех вас заранее за английские самолеты", – сказал он. Во время выступления Зеленский вручил спикеру Палаты общин Линдси Хойлу шлем одного из украинских пилотов с надписью: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее". Затем президент Украины встретился в королем Чарльзом III
в Букингемском дворце и вместе с Сунаком посетил украинских военнослужащих, которые проходят обучение в Великобритании, в Дорсете. Он вручил награды украинским военным, а затем пообщался с журналистами. В ходе пресс-конференции Сунак прямо не ответил на вопрос, готова ли Великобритания передать Украине боевые самолеты, но сообщил, что она начнет обучать
украинских пилотов управлять ими. Зеленский назвал визит "действительно результативным", отметив, что не может говорить о всех его деталях. Фотографии с визита опубликовали агентство EPA
, Офис президента Украины
и пресс-служба Сунака.