Зеленский прибыл в Великобританию, его встречал Сунак. По данным Sky News, украинского лидера примет король Чарльз III

Зеленский уже прибыл в Великобританию, где встретится в том числе с монархом Чарльзом III Фото: RishiSunak / Twitter

Президент Украины прилетел в Лондон на борту военного самолета Королевских ВВС.

Также сообщается, что в ходе визита Зеленского в Великобританию его примет король Чарльз III.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак позднее подтвердил прилет Зеленского, разместив в Twitter фото встречи у трапа.

"Добро пожаловать в Великобританию", – написал он.

Ранее стало известно, что Зеленский в ходе своего первого за время полномасштабного вторжения визита в Великобританию проведет встречу с Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине, сказано в релизе.

Кроме того, Сунак подтвердит Зеленскому поддержку Украины и предложит усилить подготовку украинских войск, в том числе пилотов военных самолетов, чтобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО, сообщили в офисе британского премьера.