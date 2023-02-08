Зеленский прибыл в Великобританию, его встречал Сунак. По данным Sky News, украинского лидера примет король Чарльз III

Президент Украины прилетел в Лондон на борту военного самолета Королевских ВВС.
Также сообщается, что в ходе визита Зеленского в Великобританию его примет король Чарльз III.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак позднее подтвердил прилет Зеленского, разместив в Twitter фото встречи у трапа.
"Добро пожаловать в Великобританию", – написал он.
Welcome to the UK, President @ZelenskyyUa.— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 8, 2023
* #SlavaUkraini pic.twitter.com/rMoBTC3ken
Ранее стало известно, что Зеленский в ходе своего первого за время полномасштабного вторжения визита в Великобританию проведет встречу с Сунаком. Ожидается, что два лидера обсудят военную поддержку Украины, речь пойдет о "немедленном увеличении" военного оборудования, которое Британия предоставляет Украине, сказано в релизе.
Кроме того, Сунак подтвердит Зеленскому поддержку Украины и предложит усилить подготовку украинских войск, в том числе пилотов военных самолетов, чтобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО, сообщили в офисе британского премьера.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Британия предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.