Официальные лица ЕС обменялись претензиями из-за утечки информации о визите Зеленского в Брюссель – СМИ

По данным издания, первой о том, что такая поездка вероятна, сообщила итальянская Corriere Della, а позже объявили на странице Европейской народной партии в Twitter.
"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент", – говорилось в сообщении, которое было быстро удалено.
The Guardian пишет, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который также пригласил Зеленского на саммит ЕС, считает Европарламент ответственным за утечку информации.
"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, подчиненных которой обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая преждевременно анонсировала визит", – пишет британская газета.
Журналисты отмечают, что спор показывает, как институты ЕС конкурируют в демонстрации солидарности с Украиной и поддержки Зеленского.
"Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызвать надежды на скорейшее присоединение к блоку", – добавляют авторы статьи.
По информации Associated Press, в Европарламенте начали готовиться к приему Зеленского на случай, если ситуация с безопасностью позволит ему приехать.
Лидеры ЕС соберутся на специальное заседание Европейского совета 9–10 февраля, в повестке дня – война России против Украины, экономика, вопросы миграции, говорится на сайте Евросовета.
Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". По информации Finanсial Times, ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента, если приедет.