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Официальные лица ЕС обменялись претензиями из-за утечки информации о визите Зеленского в Брюссель – СМИ

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Институты ЕС конкурируют в демонстрации солидарности с Украиной The Guardian
Институты ЕС конкурируют в демонстрации солидарности с Украиной – The Guardian
Фото: ЕРА

Утечка данных о возможном приезде президента Украины Владимира Зеленского на саммит Евросоюза в Брюссель (Бельгия) стала поводом для размолвки среди политических лидеров ЕС. Об этом 7 февраля пишет The Guardian.

По данным издания, первой о том, что такая поездка вероятна, сообщила итальянская Corriere Della, а позже объявили на странице Европейской народной партии в Twitter.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент", – говорилось в сообщении, которое было быстро удалено.

The Guardian пишет, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который также пригласил Зеленского на саммит ЕС, считает Европарламент ответственным за утечку информации.

"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, подчиненных которой обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая преждевременно анонсировала визит", – пишет британская газета.

Журналисты отмечают, что спор показывает, как институты ЕС конкурируют в демонстрации солидарности с Украиной и поддержки Зеленского.

"Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызвать надежды на скорейшее присоединение к блоку", – добавляют авторы статьи.

Контекст:

По информации Associated Press, в Европарламенте начали готовиться к приему Зеленского на случай, если ситуация с безопасностью позволит ему приехать. 

Лидеры ЕС соберутся на специальное заседание Европейского совета 9–10 февраля, в повестке дня – война России против Украины, экономика, вопросы миграции, говорится на сайте Евросовета. 

Зеленский 3 февраля заявлял, что допускает возможный личный визит в Брюссель для "выражения благодарности за поддержку Украины". По информации Finanсial Times, ожидается, что Зеленский выступит на специальной сессии Европейского парламента, если приедет.

Теги: Украина, Европарламент, Еврокомиссия, саммит ЕС, Брюссель, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Шарль Мишель, Роберта Метсола
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