Официальные лица ЕС обменялись претензиями из-за утечки информации о визите Зеленского в Брюссель – СМИ

По данным издания, первой о том, что такая поездка вероятна, сообщила итальянская Corriere Della, а позже объявили на странице Европейской народной партии в Twitter.

"Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Брюсселе, господин президент", – говорилось в сообщении, которое было быстро удалено.

The Guardian пишет, что президент Европейского совета Шарль Мишель, который также пригласил Зеленского на саммит ЕС, считает Европарламент ответственным за утечку информации.

"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, подчиненных которой обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая преждевременно анонсировала визит", – пишет британская газета.

Журналисты отмечают, что спор показывает, как институты ЕС конкурируют в демонстрации солидарности с Украиной и поддержки Зеленского.

"Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызвать надежды на скорейшее присоединение к блоку", – добавляют авторы статьи.