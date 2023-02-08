"Наша общая цель – победа". Зеленский поблагодарил Байдена за слова поддержки Украины во время речи в Конгрессе

Зеленский: Высоко ценим и благодарны за лидерство США в помощи Украине, за солидарность всего американского народа Фото: president.gov.ua

"Спасибо президенту Байдену за мощные слова поддержки Украины во время обращения к нации. Высоко ценим и благодарны за лидерство США в помощи Украине, за солидарность всего американского народа. Наши ценности – едины, наша общая цель – победа. Украина свободно выбирает свое будущее. Так есть. И так будет!" – написал Зеленский в Twitter 8 февраля.

Дякую @POTUS за потужні слова підтримки * під час звернення до нації. Високо цінуємо і вдячні за лідерство * у допомозі * , за солідарність усього * народу. Наші цінності – єдині, наша спільна мета – перемога. * вільно обирає своє майбутнє. Так є. І так буде! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023

Байден 7 февраля во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и будут поддерживать ее столько, сколько понадобится.