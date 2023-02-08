"Наша общая цель – победа". Зеленский поблагодарил Байдена за слова поддержки Украины во время речи в Конгрессе

"Спасибо президенту Байдену за мощные слова поддержки Украины во время обращения к нации. Высоко ценим и благодарны за лидерство США в помощи Украине, за солидарность всего американского народа. Наши ценности – едины, наша общая цель – победа. Украина свободно выбирает свое будущее. Так есть. И так будет!" – написал Зеленский в Twitter 8 февраля.
Дякую @POTUS за потужні слова підтримки * під час звернення до нації. Високо цінуємо і вдячні за лідерство * у допомозі * , за солідарність усього * народу. Наші цінності – єдині, наша спільна мета – перемога. * вільно обирає своє майбутнє. Так є. І так буде!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2023
Байден 7 февраля во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что США едины в поддержке Украины и будут поддерживать ее столько, сколько понадобится.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд.