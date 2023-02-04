В Пентагоне рассказали детали нового оборонного пакета для Украины. С начала войны США предоставили помощи более чем на $29,3 млрд

Об этом 3 февраля сообщается на сайте минобороны США.

"Сегодняшнее объявление включает критически важные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также бронированные машины пехоты и другое оборудование, которые так эффективно использует Украина, в том числе противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные ракеты и ракеты большой дальности для предоставленных США [РСЗО] HIMARS", – говорится в сообщении.

В частности, новый пакет военной помощи США Украине включает:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

дополнительные артиллерийские снаряды 155-мм калибра;

дополнительные минометные снаряды 120-мм калибра;

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для противодействия БПЛА;

181 транспортное средство с противоминной защитой (MRAP);

250 противотанковых систем Javelin;

2000 противотанковых ракет;

противопехотные боеприпасы Claymore;

подрывные боеприпасы;

снаряжение для холодной погоды, каски.

В рамках USAI США предоставят Украине:

две установки ПВО HAWK;

зенитные пушки и боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;

оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины;

генераторы ПВО;

противодействие беспилотным воздушным системам;

четыре радара воздушного наблюдения;

20 контрбатарейных радаров;

запчасти к контрартиллерийским радарам;

беспилотные воздушные системы Puma;

высокоточные ракеты;

оборудование безопасной связи;

медикаменты;

финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

"В общей сложности США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации [президента Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд и более $29,3 млрд с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", – сказано в сообщении.