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В Пентагоне рассказали детали нового оборонного пакета для Украины. С начала войны США предоставили помощи более чем на $29,3 млрд

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В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты GLSDB
В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты GLSDB
Фото: defbrief.com

Новый оборонный пакет США размером в $2,175 млрд для Украины включает $425 млн помощи по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, а также $1,75 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Об этом 3 февраля сообщается на сайте минобороны США.

"Сегодняшнее объявление включает критически важные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также бронированные машины пехоты и другое оборудование, которые так эффективно использует Украина, в том числе противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные ракеты и ракеты большой дальности для предоставленных США [РСЗО] HIMARS", – говорится в сообщении.

В частности, новый пакет военной помощи США Украине включает:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • дополнительные артиллерийские снаряды 155-мм калибра;
  • дополнительные минометные снаряды 120-мм калибра;
  • 190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для противодействия БПЛА;
  • 181 транспортное средство с противоминной защитой (MRAP);
  • 250 противотанковых систем Javelin;
  • 2000 противотанковых ракет;
  • противопехотные боеприпасы Claymore;
  • подрывные боеприпасы;
  • снаряжение для холодной погоды, каски.

В рамках USAI США предоставят Украине:

  • две установки ПВО HAWK;
  • зенитные пушки и боеприпасы;
  • оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины;
  • оборудование для поддержки существующих возможностей ПВО Украины;
  • генераторы ПВО;
  • противодействие беспилотным воздушным системам;
  • четыре радара воздушного наблюдения;
  • 20 контрбатарейных радаров;
  • запчасти к контрартиллерийским радарам;
  • беспилотные воздушные системы Puma;
  • высокоточные ракеты;
  • оборудование безопасной связи;
  • медикаменты;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

"В общей сложности США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации [президента Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд и более $29,3 млрд с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", – сказано в сообщении.

Контекст:

Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: Россия, США, транспорт, Украина, оружие, Пентагон, агрессия, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины, Javelin, ракеты, финансирование, HIMARS, генератор
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