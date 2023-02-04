В Пентагоне рассказали детали нового оборонного пакета для Украины. С начала войны США предоставили помощи более чем на $29,3 млрд

Об этом 3 февраля сообщается на сайте минобороны США.
"Сегодняшнее объявление включает критически важные средства противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также бронированные машины пехоты и другое оборудование, которые так эффективно использует Украина, в том числе противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные ракеты и ракеты большой дальности для предоставленных США [РСЗО] HIMARS", – говорится в сообщении.
В частности, новый пакет военной помощи США Украине включает:
В рамках USAI США предоставят Украине:
"В общей сложности США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации [президента Джо] Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд и более $29,3 млрд с начала неспровоцированного полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", – сказано в сообщении.
Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
В новый пакет военной помощи США Украине впервые вошли дальнобойные ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB) производства Boeing Co, дальность действия которых составляет 94 мили (150 км).
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.