Зеленский о новом пакете военной помощи США: Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем быстрее закончится агрессия России

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за новый пакет оборонной помощи в $2,2 млрд. Это важно для укрепления украинских сил обороны. Мы вместе с США стоим против террора. Чем дальнобойнее будет наше оружие и мобильнее наши войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия России", – подчеркнул глава государства.

Дякую @POTUS за новий пакет оборонної допомоги у * 2,2 млрд. Це важливо для зміцнення * сил оборони. Ми разом з * стоїмо проти терору! Що більш далекобійною буде наша зброя та мобільнішими наші війська, то швидше закінчиться жорстока агресія Росії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2023

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский кроме Байдена выразил благодарность "всем друзьям свободы в Конгрессе и каждому американцу" за "очередной крупный пакет оборонной поддержки" для Украины.

"Теперь вместе должны работать над максимально быстрыми поставками этой помощи в Украину", – резюмировал президент.