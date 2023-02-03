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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о новом пакете военной помощи США: Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем быстрее закончится агрессия России

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Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной помощи США для Украины
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной помощи США для Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за новый пакет военной помощи.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Спасибо президенту США Джо Байдену за новый пакет оборонной помощи в $2,2 млрд. Это важно для укрепления украинских сил обороны. Мы вместе с США стоим против террора. Чем дальнобойнее будет наше оружие и мобильнее наши войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия России", – подчеркнул глава государства.

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский кроме Байдена выразил благодарность "всем друзьям свободы в Конгрессе и каждому американцу" за "очередной крупный пакет оборонной поддержки" для Украины.

"Теперь вместе должны работать над максимально быстрыми поставками этой помощи в Украину", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/504831078484878/

Контекст:

3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,175 млрд. Он, среди прочего, включает дальнобойные ракеты GLSDB (до 150 км) и средства ПВО.

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, агрессия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, президент
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