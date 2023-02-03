Зеленский о новом пакете военной помощи США: Чем дальнобойнее будет наше оружие, тем быстрее закончится агрессия России

Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Спасибо президенту США Джо Байдену за новый пакет оборонной помощи в $2,2 млрд. Это важно для укрепления украинских сил обороны. Мы вместе с США стоим против террора. Чем дальнобойнее будет наше оружие и мобильнее наши войска, тем быстрее закончится жестокая агрессия России", – подчеркнул глава государства.
Дякую @POTUS за новий пакет оборонної допомоги у * 2,2 млрд. Це важливо для зміцнення * сил оборони. Ми разом з * стоїмо проти терору! Що більш далекобійною буде наша зброя та мобільнішими наші війська, то швидше закінчиться жорстока агресія Росії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 3, 2023
В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский кроме Байдена выразил благодарность "всем друзьям свободы в Конгрессе и каждому американцу" за "очередной крупный пакет оборонной поддержки" для Украины.
"Теперь вместе должны работать над максимально быстрыми поставками этой помощи в Украину", – резюмировал президент.
3 февраля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере $2,175 млрд. Он, среди прочего, включает дальнобойные ракеты GLSDB (до 150 км) и средства ПВО.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.