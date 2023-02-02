Зеленский – участникам молитвенного завтрака в США: Мы должны сделать все, чтобы в следующем году смогли помолиться с благодарностью за добытое спасение от зла

Украинцы уже почти год "стоят против зла", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 2 февраля в видеообращении к участникам Национального молитвенного завтрака в США сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись его речи опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).

По словам Зеленского, украинцы "верят в Бога" и "не допускают уныния" благодаря храбрости воинов, помощи "друзей свободы в мире", президенту США Джо Байдену и всем "лидерам и помогающим людям".

"И у нас есть шанс! Шанс выгнать зло, пришедшее на нашу землю под российским флагом, – заявил Зеленский. – Уже почти год мы стоим против зла. Мы объединены, как давно не были. И мы смелые – наши героические солдаты уже наносили поражение злу на поле боя. Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Никому из нас не дано знать. И это один из лучших стимулов Господа для людей".

Президент выразил благодарность Америке и друзьям Украины в мире за то, что "в прошлом году мы вместе пробудились".

"Мы вместе стоим. И мы с вами должны сделать все, чтобы в следующем году в первый четверг февраля мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за добытое спасение от зла", – подчеркнул Зеленский.