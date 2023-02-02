Зеленский – участникам молитвенного завтрака в США: Мы должны сделать все, чтобы в следующем году смогли помолиться с благодарностью за добытое спасение от зла

Об этом 2 февраля в видеообращении к участникам Национального молитвенного завтрака в США сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись его речи опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ).
По словам Зеленского, украинцы "верят в Бога" и "не допускают уныния" благодаря храбрости воинов, помощи "друзей свободы в мире", президенту США Джо Байдену и всем "лидерам и помогающим людям".
"И у нас есть шанс! Шанс выгнать зло, пришедшее на нашу землю под российским флагом, – заявил Зеленский. – Уже почти год мы стоим против зла. Мы объединены, как давно не были. И мы смелые – наши героические солдаты уже наносили поражение злу на поле боя. Случилось ли это только благодаря усилиям людей? Были ли наши молитвы услышаны? Никому из нас не дано знать. И это один из лучших стимулов Господа для людей".
Президент выразил благодарность Америке и друзьям Украины в мире за то, что "в прошлом году мы вместе пробудились".
"Мы вместе стоим. И мы с вами должны сделать все, чтобы в следующем году в первый четверг февраля мы смогли помолиться уже просто с благодарностью за добытое спасение от зла", – подчеркнул Зеленский.
Национальный молитвенный завтрак – ежегодное мероприятие, которое проходит в Вашингтоне в первый четверг февраля и собирает наиболее влиятельных политических лидеров США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, отмечается в Facebook ОПУ.
В 2023 году в молитвенном завтраке приняли участие Байден, вице-президент США Камала Харрис, лидеры Конгресса, представители штатов, американского общества и религиозных общин. Среди участников был также король Иордании Абдалла II.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Наиболее интенсивные бои идут на Донбассе.