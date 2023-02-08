Байден: Если Китай будет угрожать суверенитету США, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну

Байден: Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной Фото: EPA

"До того, как я пришел к власти, история была о том, как Китайская Народная Республика наращивала свою мощь, а Америка падала в мире. Уже нет. Я ясно дал понять председателю [КНР] Си [Цзиньпину] , что мы стремимся к соперничеству, а не к конфликту. Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной. Инвестиции в американские инновации, в отрасли, которые определят будущее и над которыми правительство Китая намерено доминировать", – сказал он.

По словам Байдена, сегодня США находятся "в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире".

"Я привержен работе с Китаем там, где он может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. И мы это сделали. И давайте проясним: победа в соревновании с Китаем должна объединить всех нас", – заявил президент США.