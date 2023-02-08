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Байден: Если Китай будет угрожать суверенитету США, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну

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Байден: Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной
Байден: Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной
Фото: EPA

США будут действовать, чтобы защитить свою страну в случае угрозы суверенитету со стороны Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден 7 февраля во время ежегодного обращения к Конгрессу, его речь опубликовала пресс-служба Белого дома.

"До того, как я пришел к власти, история была о том, как Китайская Народная Республика наращивала свою мощь, а Америка падала в мире. Уже нет. Я ясно дал понять председателю [КНР] Си [Цзиньпину] , что мы стремимся к соперничеству, а не к конфликту. Я не буду извиняться за то, что мы инвестируем, чтобы сделать Америку сильной. Инвестиции в американские инновации, в отрасли, которые определят будущее и над которыми правительство Китая намерено доминировать", – сказал он.

По словам Байдена, сегодня США находятся "в самой сильной позиции за последние десятилетия, чтобы конкурировать с Китаем или кем-либо еще в мире".

"Я привержен работе с Китаем там, где он может продвигать американские интересы и приносить пользу миру. Но не заблуждайтесь: как мы ясно дали понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать, чтобы защитить нашу страну. И мы это сделали. И давайте проясним: победа в соревновании с Китаем должна объединить всех нас", – заявил президент США.

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Китай, Джо Байден, шпионаж, Си Цзиньпин
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