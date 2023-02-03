Пентагон обнаружил над США китайский воздушный шар-шпион

В Пентаноне сообщили, что и раньше находили подобные устройства Фото: ЕРА

По словам представителей министерства обороны США, на данный момент летательный аппарат сопровождают американские военные. В Пентаноне сообщили, что и раньше обнаруживали подобные устройства в небе над страной.

Агентство отмечает, что в Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом президенту США Джо Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от

обломков шара не пострадали мирные жители.

Китайский "воздушный шпион" до сих пор находится над территорией США, точное его место не сообщается, однако он не представляет угрозы для гражданского населения, добавляет Reuters.

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