Инцидент с китайским воздушным шаром не способствует улучшению отношений между США и Китаем – Белый дом

Он отметил, что отношения между США и Китаем и до этого были напряженными.

"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу. Для госсекретаря [США Энтони] Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", – сказал Кирби.

По его словам, Блинкен отправится в Пекин, когда настанет подходящий момент.

В то же время, Кирби подчеркнул, что в подходах президента США Джо Байдена ничего не изменилось и отношения между США и Китаем остаются очень важными – одними из наиболее значимых в современном мире. Он также подчеренул, что США не хотят конфликта с Китаем.

"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", – сказал спикер.