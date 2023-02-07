Инцидент с китайским воздушным шаром не способствует улучшению отношений между США и Китаем – Белый дом

Он отметил, что отношения между США и Китаем и до этого были напряженными.
"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу. Для госсекретаря [США Энтони] Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", – сказал Кирби.
По его словам, Блинкен отправится в Пекин, когда настанет подходящий момент.
В то же время, Кирби подчеркнул, что в подходах президента США Джо Байдена ничего не изменилось и отношения между США и Китаем остаются очень важными – одними из наиболее значимых в современном мире. Он также подчеренул, что США не хотят конфликта с Китаем.
"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", – сказал спикер.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
5 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".