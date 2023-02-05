Китай выразил "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шпионский аэростат

В нем говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".
"Китайская сторона явно просила американскую сторону должным образом решить этот вопрос в спокойной, профессиональной и сдержанной манере. Представитель Минобороны США также отметил, что аэростат не представляет военной или физической угрозы для людей на земле. В таких условиях применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики. Китай будет решительно защищать законные права и интересы заинтересованной компании и оставляет за собой право при необходимости дать дополнительные ответы", – говорится в сообщении МИД.
В свою очередь официальные лица США опровергали заявления Китая о том, что сбитый воздушный шар предназначался исключительно для использования в гражданских целях и "случайно" попал в воздушное пространство США. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Китай использовал шар для наблюдения за стратегическими объектами в Америке.
В среду, 1 февраля, президент США Джо Байден дал разрешение сбить шар, когда это будет безопасно для американцев. Американские военные сбили его вечером 4 февраля.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности, отмечал The Hill.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.