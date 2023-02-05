Китай выразил "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шпионский аэростат

В нем говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

"Китайская сторона явно просила американскую сторону должным образом решить этот вопрос в спокойной, профессиональной и сдержанной манере. Представитель Минобороны США также отметил, что аэростат не представляет военной или физической угрозы для людей на земле. В таких условиях применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики. Китай будет решительно защищать законные права и интересы заинтересованной компании и оставляет за собой право при необходимости дать дополнительные ответы", – говорится в сообщении МИД.

В свою очередь официальные лица США опровергали заявления Китая о том, что сбитый воздушный шар предназначался исключительно для использования в гражданских целях и "случайно" попал в воздушное пространство США. Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Китай использовал шар для наблюдения за стратегическими объектами в Америке.

В среду, 1 февраля, президент США Джо Байден дал разрешение сбить шар, когда это будет безопасно для американцев. Американские военные сбили его вечером 4 февраля.