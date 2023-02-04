Американские военные сбили китайский шар-шпион. Байден прокомментировал

Воздушный шар, который перемещался над США с запада на восток, к полудню 4 февраля отдалился от континентальной части США и находился над Атлантическим океаном. Пользователи соцсетей публикуют видео сбивания шара.

Военно-морские силы и средств береговой охраны были приведены в состояние готовности, прилеты и вылеты гражданской авиации в двух аэропортах Северной и Южной Каролины приостановили.

Video of the #ChineseSpyBalloon being taken down over Myrtle Beach, South Carolina! pic.twitter.com/vBpBv7k6mb — joey (@joeylopes13) February 4, 2023

По информации CNN, ранее шар не сбивали, так как военные чиновники не рекомендовали это делать, пока он находится над континентом.

В Пентагоне решили, что лучше всего это делать, когда шар будет в 12-мильной зоне, то есть над территориальными водами США, сказал президент США Джо Байден журналистам после сбивания шара.

"В среду, когда мне доложили о воздушном шаре, я приказал Пентагону сбить его как можно скорее", – цитирует Байдена CNN.

Он похвалил военных летчиков, которые сделали это.