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Американские военные сбили китайский шар-шпион. Байден прокомментировал

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Шар сбили над океаном
Шар сбили над океаном
Фото: ЕРА

Американские военные сбили китайский воздушный шар-шпион у побережья штатов Южная Каролина и Северная Каролина. Об этом сообщают CNN и The New York Times.

Воздушный шар, который перемещался над США с запада на восток, к полудню 4 февраля отдалился от континентальной части США и находился над Атлантическим океаном. Пользователи соцсетей публикуют видео сбивания шара.

Военно-морские силы и средств береговой охраны были приведены в состояние готовности, прилеты и вылеты гражданской авиации в двух аэропортах Северной и Южной Каролины приостановили.

По информации CNN, ранее шар не сбивали, так как военные чиновники не рекомендовали это делать, пока он находится над континентом.

В Пентагоне решили, что лучше всего это делать, когда шар будет в 12-мильной зоне, то есть над территориальными водами США, сказал президент США Джо Байден журналистам после сбивания шара.

"В среду, когда мне доложили о воздушном шаре, я приказал Пентагону сбить его как можно скорее", – цитирует Байдена CNN.

Он похвалил военных летчиков, которые сделали это.

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.

Как отмечает The Hill, Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности.

Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Китай, Джо Байден, шпионаж, авиация, Северная Каролина, Южная Каролина, Монтана, Атлантический океан, океан, летчик
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