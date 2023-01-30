В Словении арестовали двоих иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России – СМИ

В Люблянской прокуратуре в ответ на запрос SiolNET подтвердили, что открыли досудебное разбирательство на основании представления Словенской службы разведки и безопасности (Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, SOVA)
"Суд вынес решение о заключении под стражу обоих подсудимых, которые были лишены свободы 5 декабря 2022 года", – пояснили в прокуратуре, но другие подробности предоставлять отказались.
По информации словенских СМИ, оба задержанных имели гражданство и паспорта третьих стран и не представлялись гражданами России. Как минимум один из них имеет гражданство Аргентины. Им вменяются в вину факты шпионажа и предоставления ложных данных.
Их компания в Словении официально занимается торговлей недвижимостью и антиквариатом. У компании были офисы в административном здании в Любляне.
По данным 24ur.com, российские агенты служили в ГРУ и действовали в рамках комплексной программы, которую агенты контрразведки США назвали "нелегалами". Это рассредоточенная сеть высококвалифицированных "спящих агентов", которые в большинстве своем имеют фальшивые имена и гражданства третьих стран, часто стран Южной Америки.
По данным французской разведки, после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские спецслужбы повысили активность в Европе.