В Словении арестовали двоих иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу России – СМИ

По данным СМИ, задержанные в Любляне иностранцы работали на ГРУ Фото: depositphotos.com

В Люблянской прокуратуре в ответ на запрос SiolNET подтвердили, что открыли досудебное разбирательство на основании представления Словенской службы разведки и безопасности (Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, SOVA)

"Суд вынес решение о заключении под стражу обоих подсудимых, которые были лишены свободы 5 декабря 2022 года", – пояснили в прокуратуре, но другие подробности предоставлять отказались.

По информации словенских СМИ, оба задержанных имели гражданство и паспорта третьих стран и не представлялись гражданами России. Как минимум один из них имеет гражданство Аргентины. Им вменяются в вину факты шпионажа и предоставления ложных данных.

Их компания в Словении официально занимается торговлей недвижимостью и антиквариатом. У компании были офисы в административном здании в Любляне.

По данным 24ur.com, российские агенты служили в ГРУ и действовали в рамках комплексной программы, которую агенты контрразведки США назвали "нелегалами". Это рассредоточенная сеть высококвалифицированных "спящих агентов", которые в большинстве своем имеют фальшивые имена и гражданства третьих стран, часто стран Южной Америки.