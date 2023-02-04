Пентагон заявил о еще одном воздушном шаре – над Латинской Америкой

По словам Райдера, шар пролетал "транзитом через Латинскую Америку".
"Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский аэростат-разведчик", – заявил он.
Более подробной информации о местонахождении шара спикер не сообщил.
3 февраля американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом президенту США Джо Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители.
Как отмечает The Hill, Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.