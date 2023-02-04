Пентагон заявил о еще одном воздушном шаре – над Латинской Америкой

По оценкам Пентагона, над Латинской Америкой замечен еще один шар-разведчик Фото: depositphotos.com

По словам Райдера, шар пролетал "транзитом через Латинскую Америку".

"Теперь мы оцениваем, что это еще один китайский аэростат-разведчик", – заявил он.

Более подробной информации о местонахождении шара спикер не сообщил.