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Визит Блинкена в Китай перенесли из-за китайского шара-шпиона

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Визит Блинкена в Китай был запланирован на 5 6 февраля
Визит Блинкена в Китай был запланирован на 5–6 февраля
Фото: EPA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил дипломатическую поездку в Китай, пишет 3 февраля The Hill. Он сделал это после того, как на севере США зафиксировали разведывательный воздушный шар из Китая.

Визит Блинкена был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины. Однако 3 февраля американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая.

Как отмечает The Hill, Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с два школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности.

"В свете неприемлемых действий Китая я откладываю свою запланированную поездку в Китай на эти выходные", – сказал Блинкен, который должен был вылететь из Вашингтона в Пекин поздно вечером 3 февраля.

Госсекретарь сообщил, что сказал высокопоставленному китайскому дипломату Ван И в телефонном разговоре, что запуск воздушного шара над США был "безответственным актом и что решение Китая предпринять это действие накануне его визита наносит ущерб предметным обсуждениям, которые мы были готовы иметь".

Официальные лица США заявили, что воздушный шар был обнаружен над важными военными объектами в Монтане, но в течение дня двигался на восток над центром центральной части Соединенных Штатов и, как ожидается, останется в воздушном пространстве США в течение нескольких дней.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Китай, Вашингтон, Пекин, Энтони Блинкен, Монтана, визит, Ван И, воздушный шар
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