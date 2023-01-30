В Крыму по "делу украинских диверсантов" минимум 16 украинцев находятся в заключении – правозащитники

Среди фигурантов дела: Андрей Захтей, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Геннадий Лимешко, Леонид Пархоменко, Константин Давыденко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова, Юнус Машарипов, Иван Яцкин, Константин Ширинг, Галина Довгополая, Владислав Есипенко, Евгений Петрушин, Станислав Стеценко (Худолей).
Их ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже". Правозащитники говорят, что в этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения признаний, которые впоследствии распространяли через российские СМИ.
В декабре стало известно, "суд" Севастополя приговорил Петрушина к 12 годам лишения свободы по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).
ФСБ РФ обвинила его в том, что он якобы "собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности Черноморского флота". В июне 2021 года Петрушина доставили из Севастополя в СИЗО Москвы.
10 ноября 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Севастополе якобы планировавших теракты украинцев. Позже российские СМИ сообщили, что в Крыму были задержаны Алексей Бессарабов, Штыбликов и Владимир Дудка.
В Министерстве обороны Украины заявили, что в Крыму никаких украинских диверсантов нет, а в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что информация о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы ведомства – фейк.
В ноябре 2017 года оккупационный суд приговорил Штыбликова к пяти годам лишения свободы, а в апреле 2022-го ему огласили новый приговор – 19 лет и шесть месяцев тюрьмы.