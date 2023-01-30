В Крыму по "делу украинских диверсантов" минимум 16 украинцев находятся в заключении – правозащитники

Среди фигурантов дела: Андрей Захтей, Владимир Дудка, Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Геннадий Лимешко, Леонид Пархоменко, Константин Давыденко, Дмитрий Долгополов, Анна Сухоносова, Юнус Машарипов, Иван Яцкин, Константин Ширинг, Галина Довгополая, Владислав Есипенко, Евгений Петрушин, Станислав Стеценко (Худолей).

Их ФСБ РФ при задержании обвинила "в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже". Правозащитники говорят, что в этих делах зафиксированы незаконные методы ведения следствия и применение пыток для получения признаний, которые впоследствии распространяли через российские СМИ.

В декабре стало известно, "суд" Севастополя приговорил Петрушина к 12 годам лишения свободы по ст. 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена).

ФСБ РФ обвинила его в том, что он якобы "собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности Черноморского флота". В июне 2021 года Петрушина доставили из Севастополя в СИЗО Москвы.