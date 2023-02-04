Глава Пентагона заявил, что Китай использовал шар-шпион для наблюдения за стратегическими объектами США

"Сегодня днем по указанию президента США Джо Байдена американские истребители, входящие в состав Северного командования вооруженных сил США, успешно сбили над водой у побережья Южной Каролины в воздушном пространстве США воздушный шар для высотного наблюдения, запущенный Китайской Народной Республикой и принадлежащий ей. Воздушный шар, который использовался КНР для наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части США, был спущен над территориальными водами США", – заявил Остин.
В среду, 1 февраля, Байден дал разрешение сбить шар, когда это будет безопасно для американцев, над которыми он пролетает, говорится в заявлении.
"После тщательного анализа американское военное командование решило, что спуск аэростата над сушей представляет собой неоправданный риск для людей на обширной территории из-за размера и высоты аэростата и его полезной нагрузки. В соответствии с указанием президента министерство обороны разработало варианты безопасного спуска аэростата над нашими территориальными водами, внимательно отслеживая его траекторию и деятельность по сбору разведданных", – добавил глава Пентагона.
Согласно заявлению, США провели эту миссию при поддержке и в координации с Канадой. Остин поблагодарил Канаду за вклад в отслеживание и анализ полета шара через NORAD (объединенную систему аэрокосмической обороны США и Канады).
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая. В Пентагоне сначала планировали сбить шар над штатом Монтана, но потом Байдену посоветовали не делать этого, чтобы от обломков шара не пострадали мирные жители. 4 февраля шар достиг восточного побережья США и был сбит в прибрежной зоне над Атлантикой.
Как отмечает The Hill, Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление, а также утверждение Китая о том, что воздушный шар размером с три школьных автобуса не использовался для наблюдения и имел лишь ограниченные навигационные возможности.
Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.